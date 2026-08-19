Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !



Photo: © photonews

Deviens fan de Strasbourg! 8 Diego Moreira était très convoité cet été. Cité en Angleterre et en Allemagne, le Diable Rouge va finalement découvrir la Serie. L'AC Milan s'est en effet mis d'accord avec Strasbourg pour un juteux transfert.



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