Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

Scott Crabbé, journaliste football
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Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !
Photo: © photonews
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Diego Moreira était très convoité cet été. Cité en Angleterre et en Allemagne, le Diable Rouge va finalement découvrir la Serie. L'AC Milan s'est en effet mis d'accord avec Strasbourg pour un juteux transfert.

Une somme encore plus importante qu'annoncée pour le transfert de Diego Moreira

Diego Moreira, le Diable rouge de 22 ans, évoluant à Strasbourg, a effectué sa visite médicale ce mardi avec l'AC Milan et devrait voir son transfert être officialisé dans les prochains jours, voire les prochaines heures.

Des informations diverses circulent sur le prix de ce transfert. Dans ses pages du jour, le sérieux quotidien La Repubblica annonce que le montant de transaction pourrait avoisiner les 70 millions d'euros, soit 60 diretcement et 10 sous forme de bonus.

Le Liégeois sera quoiqu'il arrive le transfert sortant le plus élevé de l'histoire du RC Strasbourg, mais restera "que" le deuxième transfert entrant de l'histoire de Milan puisque Gonçalo Ramos, débarqué du PSG, a coûté 74 millions.

 

 

 

 

Diego Moreira était très convoité cet été. Cité en Angleterre et en Allemagne, le Diable Rouge va finalement découvrir la Serie. L'AC Milan s'est en effet mis d'accord avec Strasbourg pour un juteux transfert.

La carrière de Diego Moreira a décidément connu un fameux coup d'accélérateur ces derniers mois. Entre sa belle progression à Strasbourg et sa sélection pour la Coupe du Monde avec les Diables Rouges (où son contre-pressing a été à la base de la remontée spectaculaire contre le Sénégal), le Liégeois de 22 ans ne s'arrête plus.

Son été de rêve se poursuit avec un transfert retentissant. Un temps cité en Premier League ou plus concrètement à Leipzig et à Dortmund, il va finalement signer à l'AC Milan.

Diego Moreira à l'assaut de la Serie A

Fabrizio Romano rapporte en effet que les Rossoneri ont trouvé un accord pour un transfert sec à hauteur de 50 millions d'euros, une coquette somme à laquelle s'ajouteront des bonus et un pourcentage à la revente. Avec encore trois ans de contrat en France, la direction milanaise devait mettre le paquet. 

Le transfert dont rêvait le joueur, qui ne voulait que signer à San Siro malgré les autres propositions qui lui sont parvenues. Sa pervérance semble être sur le point de payer.

Seul Gonçalo Ramos aura coûté plus cher que lui

De son côté, l'AC Milan confirme son goût pour les pistons belges après Alexis Saelemaekers. Au point de faire de Moreira son deuxième transfert le plus cher de l'été derrière Gonçalo Ramos (arrivé du PSG pour 74 millions d'euros)...et de son histoire. Une fameuse preuve de confiance qui fera inévitablement naître certaines attentes.

L'ancien espoir du Standard (formé jusqu'en 2020 sur les hauteurs du Sart-Tilman) parviendra-t-il à convaincre Mark van Bommel de lui confier un rôle plus en vue encore en sélection ? L'AC Milan n'est autre que l'avant-dernier club de la carrière de joueur de notre sélectionneur, qui a notamment évolué avec Thiago Silva ou Zlatan Ibrahimovic en Lombardie.

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