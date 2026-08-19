Anderlecht aurait trouvé une porte de sortie pour l'un de ses excédentaires

Anderlecht a beaucoup recruté sur le plan offensif, ce qui signifie que d'ici à la fin du mercato, il faudra également dégraisser. Plusieurs joueurs ont reçu leur bon de sortie, et l'un d'eux pourrait avoir trouvé son nouveau club.

Avec les arrivées d'Oliver Antman, Marten Winkler et bientôt Hawfik Bentayeb, ainsi que l'éclosion de jeunes du cru comme Joshua Nga Kana et Jayden Onia-Seke, il faut faire de la place dans le secteur offensif du RSC Anderlecht. Plusieurs joueurs en feront les frais.

Ainsi, cette semaine, le RSCA s'est rendu au Kazakhstan sans César Huerta et Mario Stroeykens, déjà absents lors du déplacement au SK Beveren. Le message est clair : d'ici au 1er septembre, ils devront trouver une solution.

Et selon les informations du Nieuwsblad, ce serait peut-être bien chose faite pour Mario Stroeykens. Le milieu offensif de 21 ans pourrait en effet signer au Werder Brême. Les discussions avec le 15e de la dernière saison de Bundesliga seraient bien avancées.

Une belle porte de sortie et un montant intéressant pour Anderlecht ?

Ce transfert serait une belle réussite pour Mario Stroeykens, qui avait refusé de signer au SC Braga en fin de mercato estival dernier. On parlait également d'intérêt en provenance de Turquie ou du Moyen Orient pour le jeune produit de Neerpede, qui a cependant toujours privilégié une solution intéressante sur le plan sportif.

Pour le Sporting d'Anderlecht, un transfert de Stroeykens vers la Bundesliga serait également une bonne nouvelle, car le Werder Brême pourra certainement s'aligner sur les exigences financières de la direction bruxelloise. Mario Stroeykens est évalué à 4,5 millions d'euros sur Transfermarkt, et est encore sous contrat jusqu'en 2028 dans la capitale, ayant prolongé son contrat en octobre dernier.



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L'été dernier, le RSC Anderlecht avait trouvé un accord avec Braga aux alentours des 6,5 millions d'euros. Une telle somme paraît inatteignable aujourd'hui, et ce alors que Stroeykens était évalué à 14 millions d'euros en 2024. Mais un pourcentage à la revente peut éventuellement permettre aux Mauve & Blanc de compenser cette perte de valeur.