Interview Blessure confirmée pour Marco Ilaimaharitra : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la RAAL

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Blessure confirmée pour Marco Ilaimaharitra : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la RAAL
Photo: © photonews
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Vincent Euvrard a confirmé la nouvelle en conférence de presse : Marco Ilaimaharitra a été victime d'une lésion aux ischio-jambiers à l'entraînement avant d'affronter Malines. Le milieu de terrain défensif malgache de 31 ans est sur la touche pour quatre semaines.

Deux jours avant la réception de la RAAL La Louvière dans le cadre de la troisième journée de Jupiler Pro League, Vincent Euvrard a fait le point sur son infirmerie, ce mercredi en conférence de presse. Le T1 des Rouches a notamment confirmé le forfait de Marco Ilaimaharitra.

"Sa lésion aux ischios est confirmée et il est out pour quatre semaines", nous a répondu l'entraîneur du Standard, qui ne sait pas encore s'il pourra compter sur Marlon Fossey vendredi soir. "Il est sorti avec une petite alerte aux ischios contre Malines. Il s'est en partie entraîné avec le groupe aujourd'hui. On va voir comment sa situation évolue avant de prendre une décision."

Quant à ceux qui n'ont pas encore figuré dans le groupe en championnat. "Dimitri (Lavalée) évolue bien. Laurens (Goemaere) a joué ce lundi avec les U23 contre Seraing. Il a donné un assist et ça lui a fait du bien. Cela reste un jeune joueur et c'est important pour lui de prendre les minutes qu'il n'a pas eues pendant la préparation."

Comment faire sauter le verrou face à la RAAL ?

Ces deux joueurs devraient progressivement apparaître sur les feuilles de match, mais il est encore trop tôt pour les voir prendre une place dans le onze de base contre la RAAL La Louvière, une équipe contre laquelle le Standard devra parvenir à faire sauter le verrou, tout en conservant cette fois une assise défensive.


"On a montré lors des deux premiers matchs qu'on était capables de prendre la possession, de dominer dans le camp adverse, d'avoir un bon taux de récupération dans les cinq secondes après la perte et de continuer à dominer. Mais Anderlecht et Gand ont dû pousser jusque dans les dernières minutes pour les battre, ce qui montre bien que ça ne sera pas facile. Ils ne font pas que défendre et taper le ballon devant, ils ont aussi de vraies idées avec le ballon pour construire le jeu", a conclu Vincent Euvrard.

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