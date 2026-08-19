Encore un gros transfert sortant pour le Club de Bruges ? Le PSG et Tottenham restent sur le coup

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Encore un gros transfert sortant pour le Club de Bruges ? Le PSG et Tottenham restent sur le coup
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Blessé au métatarse du pied droit, Joel Ordoñez appartient toujours au Club de Bruges, alors qu'il semblait partant certain au début de l'été. Si Liverpool a été refroidi par ce contretemps, le PSG et Tottenham restent à l'affût.

Un transfert de Joel Ordoñez reste à l'ordre du jour, malgré la blessure dont souffre actuellement le défenseur équatorien. Le PSG ne s’est en tout cas pas laissé décourager par son problème physique et, désormais, un autre prétendant de Premier League semble vouloir passer à l’action.

Tottenham Hotspur aurait en effet fait savoir qu’il souhaitait travailler sur un éventuel transfert du joueur du Club de Bruges  vers l’Angleterre. Le déprt de Cristian Romero à l’Inter Milan a laissé une place à pourvoir dans la défense londonienne, qui cherche donc un renfort.

Tottenham veut devancer le PSG pour Ordoñez

Avant la Coupe du monde, Joel Ordoñez faisait partie des joueurs de Club Bruges dont un départ était considéré comme très probable, voire certain, cet été. Liverpool et le Paris SG avaient notamment manifesté un intérêt concret pour le défenseur équatorien de 22 ans. Le champion de Belgique espérait même voir les deux clubs se livrer à une surenchère afin de faire grimper le prix du joueur.

Mais la situation a évolué lors du Mondial. International équatorien à 20 reprises, Ordoñez s’est fracturé un métatarse du pied droit pendant la compétition. Cette blessure l’a privé de la Supercoupe de Belgique et l’a également contraint à manquer le début de la nouvelle saison. Liverpool aurait notamment refroidi son intérêt à la suite de ce problème physique.

La question des tests médicaux

Le PSG a toutefois décidé de poursuivre les discussions au début du mois d’août. Le club parisien n’est pour l’instant pas parvenu à finaliser l’arrivée du défenseur et doit désormais composer avec la concurrence de Tottenham.

Les "Spurs" devront néanmoins mettre la main au portefeuille  pour convaincre Club de Bruges. Le club belge aurait fixé le prix d’Ordoñez à environ 40 millions d'euros. Une somme que le PSG ne serait actuellement pas disposé à débourser. Reste à voir si Tottenham acceptera, de son côté, de s’aligner sur ces exigences.

La principale interrogation concerne désormais la visite médicale. Joel Ordoñez ne pourrait retrouver les terrains qu’en octobre. Tottenham devra donc évaluer attentivement son état physique avant de prendre une décision concernant un éventuel transfert.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Tottenham
Joel Ordonez

Plus de news

Un club rêve d'accueillir Jesse Bisiwu en prêt dès cette saison

Un club rêve d'accueillir Jesse Bisiwu en prêt dès cette saison

14:00
Alors que le dossier Will Ferry se complique, Anderlecht a-t-il un autre plan en vue ?

Alors que le dossier Will Ferry se complique, Anderlecht a-t-il un autre plan en vue ?

13:30
Nice plutôt que l'Espagne... et le Standard : les raisons derrière le choix d'Axel Witsel Analyse

Nice plutôt que l'Espagne... et le Standard : les raisons derrière le choix d'Axel Witsel

11:40
Un retour complètement raté : Paul Pogba quitte déjà l'AS Monaco

Un retour complètement raté : Paul Pogba quitte déjà l'AS Monaco

13:00
🎥 Loïs Openda retrouve le chemin des filets : pas uniquement qu'un but, mais de belles promesses

🎥 Loïs Openda retrouve le chemin des filets : pas uniquement qu'un but, mais de belles promesses

12:30
Un ancien grand talent de l'Antwerp veut quitter l'Arabie saoudite pour l'Europe

Un ancien grand talent de l'Antwerp veut quitter l'Arabie saoudite pour l'Europe

12:00
Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

11:00
Quatre anderlechtois poussés vers la sortie

Quatre anderlechtois poussés vers la sortie

10:30
Officiel : Promise David rejoint Brighton et pourrait rapporter plus à l'Union que Khalaili

Officiel : Promise David rejoint Brighton et pourrait rapporter plus à l'Union que Khalaili

09:00
3
Le sélectionneur d'un adversaire des Diables rouges au Mondial empêtré dans une sombre histoire conjugale

Le sélectionneur d'un adversaire des Diables rouges au Mondial empêtré dans une sombre histoire conjugale

10:00
L'Excelsior Virton s'offre deux recrues offensives

L'Excelsior Virton s'offre deux recrues offensives

09:30
Les mauvais souvenirs de la visite médicale en Italie : Fedde Leysen se rapproche cependant de Sassuolo

Les mauvais souvenirs de la visite médicale en Italie : Fedde Leysen se rapproche cependant de Sassuolo

08:30
Jonathan Lardot clarifie les nouvelles règles en Challenger Pro League

Jonathan Lardot clarifie les nouvelles règles en Challenger Pro League

08:00
🎥 "Je veux rester deux ans ici" : la déclaration de Romelu Lukaku qui fera tiquer les supporters d'Anderlecht

🎥 "Je veux rester deux ans ici" : la déclaration de Romelu Lukaku qui fera tiquer les supporters d'Anderlecht

07:30
1
La panne sèche : pourquoi le Standard doit impérativement apporter de la concurrence à Gustav Mortensen Analyse

La panne sèche : pourquoi le Standard doit impérativement apporter de la concurrence à Gustav Mortensen

06:00
🎥 "Mes enfants ne voulaient pas partir" : quand Kevin De Bruyne revient sur son départ de Manchester City

🎥 "Mes enfants ne voulaient pas partir" : quand Kevin De Bruyne revient sur son départ de Manchester City

07:00
Une erreur lourde de conséquence : un club professionnel belge oublie d’inscrire son équipe

Une erreur lourde de conséquence : un club professionnel belge oublie d’inscrire son équipe

06:30
🎥 Barrages de Ligue des Champions : Loïs Openda ouvre son compteur à Lyon, une dizaine de minutes pour Lukaku

🎥 Barrages de Ligue des Champions : Loïs Openda ouvre son compteur à Lyon, une dizaine de minutes pour Lukaku

23:30
🎥 Inquiétude pour Vincent Kompany : une star du Bayern Munich souffre d'un dysfonctionnement neurologique

🎥 Inquiétude pour Vincent Kompany : une star du Bayern Munich souffre d'un dysfonctionnement neurologique

23:00
"L'Union peut quasiment prédire l’avenir grâce ses 'inquiétants' fichiers Excel" Analyse

"L'Union peut quasiment prédire l’avenir grâce ses 'inquiétants' fichiers Excel"

22:00
2
Officiel: Axel Witsel s'engage avec l'OGC Nice

Officiel: Axel Witsel s'engage avec l'OGC Nice

22:18
Barrages de C1 : van Bommel en tribunes pour la première de Lukaku contre Openda et Fofana

Barrages de C1 : van Bommel en tribunes pour la première de Lukaku contre Openda et Fofana

21:40
Un million par match joué avec l'équipe A : un jeune pourrait quitter le Club de Bruges

Un million par match joué avec l'équipe A : un jeune pourrait quitter le Club de Bruges

19:00
Moins d'argent pour Anderlecht ? Le fisc réclame près de 20 millions à Marc Coucke

Moins d'argent pour Anderlecht ? Le fisc réclame près de 20 millions à Marc Coucke

21:20
2
Officiel : un ancien de la RAAL s'engage avec Genk

Officiel : un ancien de la RAAL s'engage avec Genk

20:30
Zulte Waregem s'offre les services d'un jeune ailier nigérian pisté par le Barça

Zulte Waregem s'offre les services d'un jeune ailier nigérian pisté par le Barça

20:00
Officiel : le meilleur joueur de la Coupe du monde signe au FC Barcelone

Officiel : le meilleur joueur de la Coupe du monde signe au FC Barcelone

19:30
Un champion du monde à la tête du Sénégal après l'élimination face aux Diables Rouges

Un champion du monde à la tête du Sénégal après l'élimination face aux Diables Rouges

18:30
Le Racing Genk a déjà trouvé le remplaçant de Zakaria El Ouahdi

Le Racing Genk a déjà trouvé le remplaçant de Zakaria El Ouahdi

17:30
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 19/8

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 19/8

00:00
La reprise en D1 FFA (ex-D1 ACFF) est reportée : voici la raison

La reprise en D1 FFA (ex-D1 ACFF) est reportée : voici la raison

18:00
Anderlecht n'a pas abandonné une piste mais le dossier est plus compliqué que prévu

Anderlecht n'a pas abandonné une piste mais le dossier est plus compliqué que prévu

17:00
Les conséquences de la Coupe du Monde : Jeremy Doku va manquer le début de saison

Les conséquences de la Coupe du Monde : Jeremy Doku va manquer le début de saison

15:43
Le staff médical des Diables Rouges démoli par Rudi Garcia

Le staff médical des Diables Rouges démoli par Rudi Garcia

16:30
Qui sera le nouveau back gauche du Club de Bruges ? Un (ex?) grand espoir belge est sur la liste

Qui sera le nouveau back gauche du Club de Bruges ? Un (ex?) grand espoir belge est sur la liste

18/08
Accord personnel conclu : Malick Fofana se rapproche d'un départ de Lyon

Accord personnel conclu : Malick Fofana se rapproche d'un départ de Lyon

15:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Officiel : Promise David rejoint la Premier League et Brighton ericg ericg a propos de 🎥 "Je veux rester deux ans ici" : la déclaration de Romelu Lukaku qui fera tiquer les supporters d'Anderlecht Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "L'Union peut quasiment prédire l’avenir grâce ses 'inquiétants' fichiers Excel" den strep den strep a propos de Moins d'argent pour Anderlecht ? Le fisc réclame près de 20 millions à Marc Coucke Sead08 Sead08 a propos de "Je me sens lésé" : Marc Wilmots s'insurge des explications de Jonathan Lardot après Malines - Standard Pogi Pogi a propos de Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges Pogi Pogi a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." den strep den strep a propos de Une recrue déjà au Kazakhstan avec Anderlecht, mais deux absents probablement sur le départ QuickPick QuickPick a propos de Accord personnel conclu : Malick Fofana se rapproche d'un départ de Lyon Pogi Pogi a propos de Rudi Garcia réagit pour la première fois à son départ : "J'ai senti que Mannaert n'allait pas dans mon sens" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved