Encore un gros transfert sortant pour le Club de Bruges ? Le PSG et Tottenham restent sur le coup

Blessé au métatarse du pied droit, Joel Ordoñez appartient toujours au Club de Bruges, alors qu'il semblait partant certain au début de l'été. Si Liverpool a été refroidi par ce contretemps, le PSG et Tottenham restent à l'affût.

Un transfert de Joel Ordoñez reste à l'ordre du jour, malgré la blessure dont souffre actuellement le défenseur équatorien. Le PSG ne s’est en tout cas pas laissé décourager par son problème physique et, désormais, un autre prétendant de Premier League semble vouloir passer à l’action.

Tottenham Hotspur aurait en effet fait savoir qu’il souhaitait travailler sur un éventuel transfert du joueur du Club de Bruges vers l’Angleterre. Le déprt de Cristian Romero à l’Inter Milan a laissé une place à pourvoir dans la défense londonienne, qui cherche donc un renfort.

Tottenham veut devancer le PSG pour Ordoñez

Avant la Coupe du monde, Joel Ordoñez faisait partie des joueurs de Club Bruges dont un départ était considéré comme très probable, voire certain, cet été. Liverpool et le Paris SG avaient notamment manifesté un intérêt concret pour le défenseur équatorien de 22 ans. Le champion de Belgique espérait même voir les deux clubs se livrer à une surenchère afin de faire grimper le prix du joueur.

Mais la situation a évolué lors du Mondial. International équatorien à 20 reprises, Ordoñez s’est fracturé un métatarse du pied droit pendant la compétition. Cette blessure l’a privé de la Supercoupe de Belgique et l’a également contraint à manquer le début de la nouvelle saison. Liverpool aurait notamment refroidi son intérêt à la suite de ce problème physique.

La question des tests médicaux

Le PSG a toutefois décidé de poursuivre les discussions au début du mois d’août. Le club parisien n’est pour l’instant pas parvenu à finaliser l’arrivée du défenseur et doit désormais composer avec la concurrence de Tottenham.





Les "Spurs" devront néanmoins mettre la main au portefeuille pour convaincre Club de Bruges. Le club belge aurait fixé le prix d’Ordoñez à environ 40 millions d'euros. Une somme que le PSG ne serait actuellement pas disposé à débourser. Reste à voir si Tottenham acceptera, de son côté, de s’aligner sur ces exigences.

La principale interrogation concerne désormais la visite médicale. Joel Ordoñez ne pourrait retrouver les terrains qu’en octobre. Tottenham devra donc évaluer attentivement son état physique avant de prendre une décision concernant un éventuel transfert.