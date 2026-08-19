L'Excelsior Virton s'offre deux recrues offensives

Fabien Chaliaud, journaliste football
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L'Excelsior Virton s'offre deux recrues offensives
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L'Excelsior Virton s'est offert deux éléments offensifs quelques heures après son large succès en championnat, contre le Lierse (3-0).

Les départs d'Emmanuel Mballa et de Mayron De Almeida avaient fait grincer des dents au stade Yvan Georges, mais il semble que les Gaumais soient bien partis pour les remplacer avantageusement.

Pour ses retrouvailles avec la Challenger Pro League, l'Excelsior Virton a directement déposé sa carte de visite dans son antre en infligeant un 3-0 bien tassé au Lierse. Un homme a attiré tous les regards ce soir-là : Abdelsamad Hachem. L'attaquant prêté par le Red Star en France a directement signé un triplé.

Un Belgo-Norvégien venu des Pays-Bas

Mais ce n'est pas pour ça que Virton pense que son secteur offensif ne doit pas encore être renforcé. Au lendemain de cette victoire, les Gaumais annonçaient le recrutement de Luca Maiorano.

Cet ailier de 21 ans accompagnait déjà le groupe depuis le début de la préparation. Le Belgo-Norvégien débarque de Roja JC, aux Pays-Bas. Avant cela, il est notamment passé en Belgique par Beveren, le Lierse ou le Beerschot.



Un attaquant de 4e division italienne

Ce mardi soir, c'est un attaquant de taille qui rejoint officiellement l'effectif de l'ancien entraîneur de Tubize-Braine Drazen Brnic. Tout comme Maiorano, Nathan Fernandes était lui aussi présent au sein du groupe des "Vert et Blanc" depuis quelques semaines.

Mesurant 1m93, Fernandes a effectué une grande partie de sa formation en France avant de la terminer à Monza. Le nouveau numéro 29 virtonais a joué principalement en Serie D (4e division italienne) les dernières années, d'abord au Club Milano puis à l'AC AC Tuttocuoio la saison dernière où il a fait trembler les filets à trois reprises en 21 sorties.

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