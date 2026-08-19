Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 19/8
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
L'Excelsior Virton s'offre deux recrues offensives
L'Excelsior Virton s'est offert deux éléments offensifs quelques heures après son large succès en championnat, contre le Lierse (3-0). (Lire la suite)
Les mauvais souvenirs de la visite médicale en Italie : Fedde Leysen se rapproche cependant de Sassuolo
Après Promise David ce lundi soir, l'Union s'apprête à perdre un nouveau taulier dans les prochaines heures. Fedde Leysen se rapproche en effet d'un transfert à Sassuolo, conditionné au résultat d'une visite médicale qui ne laisse pas que de bons souvenirs à l'Union. (Lire la suite)
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