Analyse Nice plutôt que l'Espagne... et le Standard : les raisons derrière le choix d'Axel Witsel

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Nice plutôt que l'Espagne... et le Standard : les raisons derrière le choix d'Axel Witsel
Photo: © photonews
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L'information est officielle : Axel Witsel va découvrir un troisième championnat du G5, la Ligue 1, sous les couleurs de l'OGC Nice. Le Diable Rouge voulait initialement rester en Espagne, mais n'a pas reçu d'offre adéquate et a préféré s'assurer de toujours figurer au plus haut niveau.

Il n'avait pas laissé l'ombre d'un doute dans une interview donnée pendant la Coupe du monde. "Non, je ne reviendrai pas au Standard en tant que joueur." Un coup sur la tête des supporters des Rouches qui attendaient ce jour depuis celui de son départ, le 13 juillet 2011, lorsqu'il a signé à Benfica contre neuf millions d'euros.

Une décision motivée par une envie de rester au plus haut niveau jusqu'au bout, mais aussi par la crainte de ternir son image en bord de Meuse s'il ne preste pas au niveau escompté et que la saison de "son" Standard se complique. Son histoire de joueur à Sclessin est belle, et le Diable Rouge à 140 reprises préfère ne pas y toucher.

Un troisième grand championnat pour Axel Witsel

Il lui fallait cependant trouver un nouveau port d'attache à la suite de son départ de Gérone ("si possible, en Espagne"). C'est donc chose faite, mais finalement pas dans la péninsule ibérique, puisque l'OGC Nice a officialisé son arrivée ce mardi dans la soirée. Axel Witsel (37 ans) a signé un contrat d'un an avec une option pour une année supplémentaire.

Un club qui lui permettra de découvrir un troisième grand championnat, après la Bundesliga (Borussia Dortmund) et La Liga (Atlético de Madrid, Gérone). Il ne lui manque donc que la Premier League et la Serie A pour avoir bouclé le "G5", lui qui avait été cité avec insistance du côté de la Juventus il y a quelques années. Difficile, toutefois, de l'imaginer boucler cette "collection" avant la fin de sa carrière.

Dans le vestiaire des Aiglons, Axel Witsel s'apprête à prendre le rôle d'un certain Costa Santos Bonfim Dante, qui a bien connu Axel Witsel au Standard et qui a rangé les crampons en fin de saison dernière, à l'âge de 42 ans. Arrivé de Wolfsbourg en 2016 après être passé par le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich, le défenseur central brésilien est tout de même resté dix ans à Nice, devenant une légende du club.

Lire aussi… Officiel: Axel Witsel s'engage avec l'OGC Nice

Quel rôle pour le Liégeois chez les Aiglons ?

Voir Axel Witsel rester le même temps à l'Allianz Riviera relève de l'irréel puisqu'il devrait alors jouer jusqu'à ses 47 ans, mais Nice peut offrir au Liégeois un environnement propice pour un joueur d'expérience, dans un club qui ne se satisfait pas d'avoir dû passer par les barrages pour assurer son maintien la saison dernière et qui aspire cette fois à vivre une année sportive bien plus tranquille.

Dans un effectif où l'on retrouve notamment l'ancien goleador de Courtrai Terem Moffi, pour qui Nice avait offert 23 millions d'euros à Lorient en 2023, Witsel pourrait rapidement jouer un rôle important, que ce soit en défense centrale ou devant celle-ci. Il pourra apporter tout son vécu, sa capacité à contrôler un match, à réguler le tempo et à renforcer la structure des Aiglons.

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