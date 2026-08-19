OFFICIEL : Diego Moreira est un joueur de l'AC Milan

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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OFFICIEL : Diego Moreira est un joueur de l'AC Milan
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Alors que le transfert de Diego Moreira à l'AC Milan n'a pas encore été officialisé par les clubs, c'est le Diable Rouge lui-même qui a fait ses adieux aux supporters du Racing Strasbourg. Il va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du club lombard.

Florent Malice

OFFICIEL : Diego Moreira est un joueur de l'AC Milan

Dans la foulée de son annonce sur les réseaux sociaux et de ses adieux aux supporters de Strasbourg, l'officialisation du transfert de Diego Moreira à l'AC Milan est tombée. Le club italien a annoncé l'arrivée du Belge, qui s'engage jusqu'en 2031 et portera le maillot n°22 chez les Rossoneri. 

Diego Moreira rejoint l'AC Milan pour une somme estimée au-delà des 60 millions d'euros, bonus compris. Certaines sources italiennes évoquent même un montant pouvant aller jusqu'à 70 millions d'euros selon certains bonus. Cela en fait le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du club lombard.

Alors que le transfert de Diego Moreira à l'AC Milan n'a pas encore été officialisé par les clubs, c'est le Diable Rouge lui-même qui a fait ses adieux aux supporters du Racing Strasbourg. Il va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du club lombard.

L'officialisation du transfert de Diego Moreira à l'AC Milan ne devrait pas tarder... mais le Diable Rouge a pris les devants. Via ses réseaux sociaux, le latéral belge a en effet fait ses adieux aux supporters du Racing Strasbourg, qu'il quitte contre un montant estimé à plus de 60 millions d'euros bonus compris. 

"Strasbourgeois, avant de partir, j’avais besoin de vous laisser un message. Merci. Pour l’amour, pour les souvenirs, pour tout ce qu’on a vécu ensemble. Je n’oublierai jamais Strasbourg. Prenez soin de vous. Je pars le coeur léger car je sais que j’ai tout donné pour ce club", déclare Diego Moreira via Instagram.

Diego Moreira rejoint l'AC Milan 

Diego Moreira va donc rejoindre l'AC Milan dont il deviendrait potentiellement le deuxième transfert entrant le plus cher de l'histoire, derrière Gonçalo Ramos arrivé du PSG contre 74 millions d'euros. 

Moreira rejoint ainsi Alexis Saelemaekers en Lombiardie, et passe un énorme cap dans sa carrière après avoir rejoint le Benfica puis Chelsea très jeune. Au Racing Strasbourg, il a disputé 76 matchs, inscrivant 7 buts et délivrant 16 passes décisives. 

Lire aussi… Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

L'ancien espoir du Standard devient également le transfert le plus cher du mercato belge, dépassant le transfert de Mika Godts au Paris Saint-Germain. 

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