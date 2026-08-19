OFFICIEL : Diego Moreira est un joueur de l'AC Milan

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Alors que le transfert de Diego Moreira à l'AC Milan n'a pas encore été officialisé par les clubs, c'est le Diable Rouge lui-même qui a fait ses adieux aux supporters du Racing Strasbourg. Il va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du club lombard.





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