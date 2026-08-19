Officiel : Promise David rejoint Brighton et pourrait rapporter plus à l'Union que Khalaili

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Brighton a annoncé ce mardi soir le transfert de l'international canadien de l'Union Saint-Gilloise Promise David. Il sera prêté pour un an avec une option d'achat obligatoire de 26 millions d'euros en fonction de la réalisation de certaines conditions.