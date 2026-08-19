Officiel : Promise David rejoint Brighton et pourrait rapporter plus à l'Union que Khalaili

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Officiel : Promise David rejoint Brighton et pourrait rapporter plus à l'Union que Khalaili
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Brighton a annoncé ce mardi soir le transfert de l'international canadien de l'Union Saint-Gilloise Promise David. Il sera prêté pour un an avec une option d'achat obligatoire de 26 millions d'euros en fonction de la réalisation de certaines conditions.

Record de vente en vue ? Une obligation d'achat à 26 millions en vue pour David

"Promise David est un joueur que nous suivons déjà depuis un certain temps, explique le directeur sportif de Brighton Mike Cave. C’est un véritable attaquant de pointe, doté d’excellentes qualités physiques et qui a déjà fait ses preuves devant le but."

L’attaquant canadien quitte donc le vice-champion de Belgique pour rejoindre Brighton& Hove Albion, où il aura pour mission de succéder à Danny Welbeck, parti à Chelsea. Huitième de Premier League la saison dernière, les "Seagulls" accueillent Promise David sous la forme d’un prêt assorti d'une obligation d'achat d'environ 26 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter différents bonus. 

Si l'opération se concrétise l'été prochain, le club bruxellois devrait battre son record de transfert sortant, battu voici peu avec le départ d'Anan Khalaili à Crystal Palace. Les Londoniens ont payé 24 millions pour l'ailier israélien, assortis d'éventuels bonus pouvant encore faire monter le prix de vente de 4 millions.

Brighton a annoncé ce mardi soir le transfert de l'international canadien de l'Union Saint-Gilloise Promise David. Il sera prêté pour un an avec une option d'achat obligatoire en fonction de la réalisation de certaines conditions.

Brighton a annoncé ce mardi soir le transfert de l'international canadien de l'Union Saint-Gilloise Promise David. Il sera prêté pour un an avec une option d'achat obligatoire en fonction de la réalisation de certaines conditions.

Promise David est toujours sous contrat jusqu'en 2029 avec le club vainqueur de la Coupe et de la Supercoupe de Belgique. Il était venu en Belgique lors de l'été 2024 en provenance de Kalju FC, un club estonien. Le grand Canadien s'est directement imposé comme un nouveau bon coup de la part des recruteurs de l'Union puisqu'il carburait jusqu'à ce mardi, à un but tous les deux matchs, soit 41 en 82 apparitions.

Artisan du titre de champion en Play-offs

Lors de sa première saison avec les "Apaches", il a largement été déterminant dans la conquête du titre de champion avec 11 buts en 24 matchs de phase classique, mais surtout 8 roses plantées lors des 10 rencontres de Champions Playoffs.

La saison écoulée, il avait manqué une partie de la saison, ce qui ne l'a pas empêché de secouer les filets à 9 reprises en 24 sorties en championnat. Il avait aussi marqué quatre fois en Coupe, aidant son club à se qualifier pour la finale, mais n'avait pas pu participer à celle-ci à cause de sa blessure.

Buteur au Mondial

Cette dernière ne l'a pas empêché d'être finalement repris par le sélectionneur canadien Jesse Marsch pour la Coupe du monde disputée conjointement dans son pays, ainsi qu'aux Etats-Unis et au Mexique. Il y trouvera même le chemin des filets lors du match contre la Suisse, sur un assist de Nathan Saliba, membre du rival anderlechtois.

Cette saison, Promise David avait marqué une fois lors de la double confrontation contre Bodo/Glimt en qualification pour la Ligue des Champions. Il avait aussi marqué lors de la première journée de compétition à Westerlo et aussi délivré un assist. Absent pour la réception de Zulte Waregem ce samedi, il semblait évident qu'un transfert se discutait en coulisses.

Le précédent Deniz Undav

Ce sera donc à Brighton, l'espace d'une saison en prêt. Même si une option d'achat a été incluse. Car la "maison-mère" de l'Union, comme l'appellent certains détracteurs du club bruxellois, dont le président du Club de Bruges Bart Verhaeghe, n'a pas oublié le petit échec d'un autre attaquant de l'Union habitué à terrasser les défenses belges avant de s'échouer dans le stade des mouettes : Deniz Undav.

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