Officiel : un Diable Rouge à la relance en Bundesliga

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Officiel : un Diable Rouge à la relance en Bundesliga
Photo: © photonews
Deviens fan de Leeds United! 48

Après une saison compliquée sous le maillot de Leeds United, Sebastiaan Bornauw va tenter de se relancer en Allemagne, où il a percé avec Wolfsbourg. Le défenseur central belge est prêté à Hambourg.

Sebastiaan Bornauw (27 ans) est de retour en Allemagne. Leeds United a officialisé le prêt (avec option d'achat) de son défenseur central belge pour une saison au Hambourg SV, où il va donc évoluer aux côtés notamment de l'autre ancien anderlechtois Albert Sambi Lokonga.

C'est un retour en Bundesliga pour Bornauw, qui a déjà porté les couleurs du FC Cologne et du Vfl Wolfsbourg. En 2019, il quittait le RSC Anderlecht, où il a été formé durant 8 ans, pour rejoindre Cologne contre 8,25 millions d'euros. Sebastiaan Bornauw n'aura disputé que 29 matchs pour son club formateur, mais rapportait alors deux fois sa valeur marchande au RSCA. 

Après deux saisons et 57 matchs pour le FC Cologne, Sebastiaan Bornauw signait ensuite au Vfl Wolfsbourg pour 14 millions d'euros. Là, il disputera 97 matchs avant de décrocher un transfert vers la Premier League et Leeds United l'été dernier. Mais son passage en Angleterre ne s'est pas passé comme prévu.

Sebastiaan Bornauw n'a en effet disputé que 17 matchs sur l'ensemble de la saison avec Leeds United et a souvent dû se contenter du banc. Sous contrat jusqu'en 2029, il est désormais prêté à Hambourg pour se relancer dans un championnat qu'il connaît bien. 

Plus appelé avec la Belgique depuis 2024

Diable Rouge à 4 reprises, appelé pour la première fois en 2020 par Roberto Martinez, Sebastiaan Bornauw n'est pas parvenu à se faire une place régulière dans le groupe de Domenico Tedesco. Rudi Garcia, lui, ne l'a pas appelé une seule fois.

Cette tentative de se relancer en Bundesliga arrive donc peut-être au meilleur moment pour Bornauw alors qu'un nouveau chapitre va s'écrire en sélection également. Parviendra-t-il à convaincre Mark Van Bommel de le rappeler s'il s'impose à Hambourg ? 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Leeds United
Sebastiaan Bornauw

Plus de news

Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver"

Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver"

17:30
Privé de transferts, un club de Pro League obtient la bonne nouvelle tant espérée

Privé de transferts, un club de Pro League obtient la bonne nouvelle tant espérée

17:00
L'Antwerp se renforce encore, avec un joueur qui connaît déjà bien le Bosuil

L'Antwerp se renforce encore, avec un joueur qui connaît déjà bien le Bosuil

16:30
Je sens qu'on parle le même football" : Rayan Touzghar se confie sur son premier mois au Standard Interview

Je sens qu'on parle le même football" : Rayan Touzghar se confie sur son premier mois au Standard

15:30
Blessure confirmée pour Marco Ilaimaharitra : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la RAAL Interview

Blessure confirmée pour Marco Ilaimaharitra : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la RAAL

14:37
Les Diables Rouge, la France ou un pays étonnant ? Un espoir belge binational est très clair

Les Diables Rouge, la France ou un pays étonnant ? Un espoir belge binational est très clair

15:00
Malgré la faible indemnité : pourquoi un retour de Michy Batshuayi au Standard cet été n'a jamais été possible Analyse

Malgré la faible indemnité : pourquoi un retour de Michy Batshuayi au Standard cet été n'a jamais été possible

14:22
Un club rêve d'accueillir Jesse Bisiwu en prêt dès cette saison

Un club rêve d'accueillir Jesse Bisiwu en prêt dès cette saison

14:00
Alors que le dossier Will Ferry se complique, Anderlecht a-t-il un autre plan en vue ?

Alors que le dossier Will Ferry se complique, Anderlecht a-t-il un autre plan en vue ?

13:30
Un retour complètement raté : Paul Pogba quitte déjà l'AS Monaco

Un retour complètement raté : Paul Pogba quitte déjà l'AS Monaco

13:00
🎥 Loïs Openda retrouve le chemin des filets : pas uniquement qu'un but, mais de belles promesses

🎥 Loïs Openda retrouve le chemin des filets : pas uniquement qu'un but, mais de belles promesses

12:30
Un ancien grand talent de l'Antwerp veut quitter l'Arabie saoudite pour l'Europe

Un ancien grand talent de l'Antwerp veut quitter l'Arabie saoudite pour l'Europe

12:00
Nice plutôt que l'Espagne... et le Standard : les raisons derrière le choix d'Axel Witsel Analyse

Nice plutôt que l'Espagne... et le Standard : les raisons derrière le choix d'Axel Witsel

11:40
Encore un gros transfert sortant pour le Club de Bruges ? Le PSG et Tottenham restent sur le coup

Encore un gros transfert sortant pour le Club de Bruges ? Le PSG et Tottenham restent sur le coup

11:20
Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

11:00
Quatre anderlechtois poussés vers la sortie

Quatre anderlechtois poussés vers la sortie

10:30
Le sélectionneur d'un adversaire des Diables rouges au Mondial empêtré dans une sombre histoire conjugale

Le sélectionneur d'un adversaire des Diables rouges au Mondial empêtré dans une sombre histoire conjugale

10:00
L'Excelsior Virton s'offre deux recrues offensives

L'Excelsior Virton s'offre deux recrues offensives

09:30
Officiel : Promise David rejoint Brighton et pourrait rapporter plus à l'Union que Khalaili

Officiel : Promise David rejoint Brighton et pourrait rapporter plus à l'Union que Khalaili

09:00
5
Les mauvais souvenirs de la visite médicale en Italie : Fedde Leysen se rapproche cependant de Sassuolo

Les mauvais souvenirs de la visite médicale en Italie : Fedde Leysen se rapproche cependant de Sassuolo

08:30
1
Jonathan Lardot clarifie les nouvelles règles en Challenger Pro League

Jonathan Lardot clarifie les nouvelles règles en Challenger Pro League

08:00
🎥 "Je veux rester deux ans ici" : la déclaration de Romelu Lukaku qui fera tiquer les supporters d'Anderlecht

🎥 "Je veux rester deux ans ici" : la déclaration de Romelu Lukaku qui fera tiquer les supporters d'Anderlecht

07:30
1
🎥 "Mes enfants ne voulaient pas partir" : quand Kevin De Bruyne revient sur son départ de Manchester City

🎥 "Mes enfants ne voulaient pas partir" : quand Kevin De Bruyne revient sur son départ de Manchester City

07:00
Une erreur lourde de conséquence : un club professionnel belge oublie d’inscrire son équipe

Une erreur lourde de conséquence : un club professionnel belge oublie d’inscrire son équipe

06:30
La panne sèche : pourquoi le Standard doit impérativement apporter de la concurrence à Gustav Mortensen Analyse

La panne sèche : pourquoi le Standard doit impérativement apporter de la concurrence à Gustav Mortensen

06:00
🎥 Barrages de Ligue des Champions : Loïs Openda ouvre son compteur à Lyon, une dizaine de minutes pour Lukaku

🎥 Barrages de Ligue des Champions : Loïs Openda ouvre son compteur à Lyon, une dizaine de minutes pour Lukaku

23:30
🎥 Inquiétude pour Vincent Kompany : une star du Bayern Munich souffre d'un dysfonctionnement neurologique

🎥 Inquiétude pour Vincent Kompany : une star du Bayern Munich souffre d'un dysfonctionnement neurologique

23:00
Officiel: Axel Witsel s'engage avec l'OGC Nice

Officiel: Axel Witsel s'engage avec l'OGC Nice

22:18
"L'Union peut quasiment prédire l’avenir grâce ses 'inquiétants' fichiers Excel" Analyse

"L'Union peut quasiment prédire l’avenir grâce ses 'inquiétants' fichiers Excel"

22:00
2
Barrages de C1 : van Bommel en tribunes pour la première de Lukaku contre Openda et Fofana

Barrages de C1 : van Bommel en tribunes pour la première de Lukaku contre Openda et Fofana

21:40
Moins d'argent pour Anderlecht ? Le fisc réclame près de 20 millions à Marc Coucke

Moins d'argent pour Anderlecht ? Le fisc réclame près de 20 millions à Marc Coucke

21:20
2
Officiel : un ancien de la RAAL s'engage avec Genk

Officiel : un ancien de la RAAL s'engage avec Genk

20:30
Officiel : le meilleur joueur de la Coupe du monde signe au FC Barcelone

Officiel : le meilleur joueur de la Coupe du monde signe au FC Barcelone

19:30
Zulte Waregem s'offre les services d'un jeune ailier nigérian pisté par le Barça

Zulte Waregem s'offre les services d'un jeune ailier nigérian pisté par le Barça

20:00
Un million par match joué avec l'équipe A : un jeune pourrait quitter le Club de Bruges

Un million par match joué avec l'équipe A : un jeune pourrait quitter le Club de Bruges

19:00
Un champion du monde à la tête du Sénégal après l'élimination face aux Diables Rouges

Un champion du monde à la tête du Sénégal après l'élimination face aux Diables Rouges

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Arsenal Arsenal 21/08 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 22/08 Manchester United Manchester United
Ipswich Town Ipswich Town 22/08 Sunderland Sunderland
Everton Everton 22/08 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 22/08 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 22/08 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 23/08 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 23/08 Bournemouth Bournemouth
Newcastle Utd Newcastle Utd 23/08 Liverpool Liverpool
Fulham Fulham 24/08 Chelsea Chelsea

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver" Pogi Pogi a propos de Officiel : Promise David rejoint la Premier League et Brighton Union 60 Union 60 a propos de Les mauvais souvenirs de la visite médicale en Italie : Fedde Leysen se rapproche cependant de Sassuolo ericg ericg a propos de 🎥 "Je veux rester deux ans ici" : la déclaration de Romelu Lukaku qui fera tiquer les supporters d'Anderlecht Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "L'Union peut quasiment prédire l’avenir grâce ses 'inquiétants' fichiers Excel" den strep den strep a propos de Moins d'argent pour Anderlecht ? Le fisc réclame près de 20 millions à Marc Coucke Sead08 Sead08 a propos de "Je me sens lésé" : Marc Wilmots s'insurge des explications de Jonathan Lardot après Malines - Standard Pogi Pogi a propos de Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges Pogi Pogi a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." den strep den strep a propos de Une recrue déjà au Kazakhstan avec Anderlecht, mais deux absents probablement sur le départ Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved