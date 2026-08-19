Officiel : un Diable Rouge à la relance en Bundesliga

Après une saison compliquée sous le maillot de Leeds United, Sebastiaan Bornauw va tenter de se relancer en Allemagne, où il a percé avec Wolfsbourg. Le défenseur central belge est prêté à Hambourg.

Sebastiaan Bornauw (27 ans) est de retour en Allemagne. Leeds United a officialisé le prêt (avec option d'achat) de son défenseur central belge pour une saison au Hambourg SV, où il va donc évoluer aux côtés notamment de l'autre ancien anderlechtois Albert Sambi Lokonga.

C'est un retour en Bundesliga pour Bornauw, qui a déjà porté les couleurs du FC Cologne et du Vfl Wolfsbourg. En 2019, il quittait le RSC Anderlecht, où il a été formé durant 8 ans, pour rejoindre Cologne contre 8,25 millions d'euros. Sebastiaan Bornauw n'aura disputé que 29 matchs pour son club formateur, mais rapportait alors deux fois sa valeur marchande au RSCA.

Après deux saisons et 57 matchs pour le FC Cologne, Sebastiaan Bornauw signait ensuite au Vfl Wolfsbourg pour 14 millions d'euros. Là, il disputera 97 matchs avant de décrocher un transfert vers la Premier League et Leeds United l'été dernier. Mais son passage en Angleterre ne s'est pas passé comme prévu.

Sebastiaan Bornauw n'a en effet disputé que 17 matchs sur l'ensemble de la saison avec Leeds United et a souvent dû se contenter du banc. Sous contrat jusqu'en 2029, il est désormais prêté à Hambourg pour se relancer dans un championnat qu'il connaît bien.

Plus appelé avec la Belgique depuis 2024

Diable Rouge à 4 reprises, appelé pour la première fois en 2020 par Roberto Martinez, Sebastiaan Bornauw n'est pas parvenu à se faire une place régulière dans le groupe de Domenico Tedesco. Rudi Garcia, lui, ne l'a pas appelé une seule fois.





Cette tentative de se relancer en Bundesliga arrive donc peut-être au meilleur moment pour Bornauw alors qu'un nouveau chapitre va s'écrire en sélection également. Parviendra-t-il à convaincre Mark Van Bommel de le rappeler s'il s'impose à Hambourg ?