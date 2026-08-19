Quatre anderlechtois poussés vers la sortie

Si Anderlecht a déjà pas mal transféré, il doit aussi penser à dégraisser son noyau. Et selon La DH, quatre joueurs en particulier sont poussés vers la sortie.

Anderlecht a terminé son long périple vers le Kazakhstan. Les "Mauves" affronteront ce jeudi à 17 heures le Kaïrat Almaty, à l'occasion de la manche aller des barrages qualificatifs pour l'Europa League. Un déplacement qui s'est effectué sans deux joueurs : Mario Stroeykens et César Huerta.

Stroeykens et Huerta laissés à la maison

Le premier, formé au club, ne fait pas partie des plans du nouvel entraîneur Vitor Bruno. Grand espoir, il semblait définitivement lancé sous le règne de Brian Riemer lors de la saison 2023-24, mais après une blessure, il n'a plus vraiment confirmé, continuant à enchaîner les pépins physique et perdant petit à petit sa place dans le onze, à l'image d'un autre produit du cru, Yari Verschaeren.

La saison dernière, Stroeykens n'a joué que 802 minutes en championnat et n'a marqué qu'une fois : un bilan évidemment bien insuffisant pour un joueur sous contrat jusqu'en 2028 et dont le salaire est assez important. Victime d'une blessure musculaire à la cuisse, il a d'ailleurs été absent lors des 7 derniers matchs des Play-offs et a, logiquement, été absent de la sélection de la République Démocratique du Congo pour la Coupe du monde.

Présent à la Coupe du monde, César Huerta n'a manifestement pas retrouvé du crédit en revenant au Lotto Park. Blessé pratiquement toute la saison dernière, il était revenu sur la fin mais s'était distingué de manière négative en finale de la Coupe de Belgique en provoquant un pénalty.

Premier transfert de l'ère Renard, le Mexicain semblait un beau coup, mais il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans la durée. Sous contrat jusqu'en 2029 à Saint-Guidon, "El Chino" devrait revenir dans son pays natal. La piste de Toluca est notamment évoquée. Au Mexique, Huerta a porté les couleurs de Monarcas Morelia, Mazatlan, Zacapetec et de Chivas.



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Augustinsson, le dernier Mohican de l'ère Fredberg

Arrivé lors de l'été 2023 en prêt du FC Séville, Ludwig Augustinsson est arrivé avec son statut d'international suédois à la cinquantaine de sélections et s'est directement imposé sur le côté gauche mauve au point d'être transféré définitivement la saison suivante.

Mais petit à petit, il a commencé à ne plus être indiscutable, et son salaire conséquent, pèse sur les finances. Malgré son expérience et sa bonne mentalité, la direction anderlechtoise ne semble pas vouloir le garder alors que son contrat expire l'été prochain. Le latéral de 32 ans a vu sa cote baisser et ce déplacement européen à Almaty devrait être son dernier sous le maillot anderlechtois.

D'autant plus qu'Antoine Sibierski insite pour engager le joueur écossais de Dundee United Will Ferry. L'avenir d'Augustinsson pourrait s'écrire avec un retour au pays, même si aucun club ne s'est manifesté jusqu'ici.

Titulaire indiscutable mais sur le départ ? Anderlecht pourrait bien laisser filer Ludwig Augustinsson

L'horizon de plus en plus bouché de Bertaccini

Sauveur des "Mauves" lors de la journée inaugurale contre la RAAL La Louvière, Adriano Bertaccini est aussi du déplacement à Almaty mais ne devrait pas y jouer un rôle important, lui qui n'a joué que 4 minutes en cumulé lors des deux derniers matchs contre le PAOK et Beveren.

L'attaquant belge ne démérite pas mais ne semble pas taillé pour vraiment trouver sa place dans le système de Vitor Bruno. Il est déjà barré par Cvetkovic et Sikan et ce n'est pas l'arrivée prochaine de Tawfik Bentayeb qui devrait débloquer sa situation.

Recrue phare de l'été dernier, Bertaccini quitterait Anderlecht sans avoir ni réellement déçu ni convaincu. Une erreur de casting en dépit de ses indéniables qualités. Reste à voir combien Anderlecht pourra récupérer pour un attaquant sur lequel il avait placé 5 millions d'euros ou si son avenir passera par un prêt avec éventuelle option d'achat.