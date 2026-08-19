Un ancien grand talent de l'Antwerp veut quitter l'Arabie saoudite pour l'Europe

George Ilenikhena était parti chercher des millions du côté d'Al-Ittihad l'été dernier, mais il pourrait déjà revenir en Europe dans les prochaines semaines.

L'Arabie saoudite attire avec de beaux contrats, mais ce n'est pas toujours pour cela qu'on veut y rester. Parti l'été dernier à Al-Ittihad alors qu'il évoluait à l'AS Monaco, l'ancien attaquant de l'Antwerp George Ilenikhena veut déjà revenir sur le Vieux Continent.

Arrivé dans le club de Jeddah pour 30 millions d'euros, l’attaquant nigérian peine à obtenir un temps de jeu régulier malgré les grosses attentes placées en lui. La concurrence et certains choix tactiques l’ont régulièrement cantonné sur le banc. Une situation qui ne correspond pas aux ambitions du jeune buteur, déterminé à retrouver l’Europe.

Mardi soir, Ilenikhena a toutefois rappelé toute son efficacité lorsqu’il bénéficie de temps de jeu. Entré en scène face à Al-Najma en King’s Cup, il a inscrit un doublé en seulement, envoyant un message clair tant à sa direction qu'aux clubs intéressés.

La bonne pioche de l'Antwerp

Avant de rejoindre Monaco, George Ilenikhena s’était surtout révélé dans notre pays sous les couleurs de l'Antwerp. Arrivé à seulement 16 ans, grâce à Mark Overmars, l’attaquant avait rapidement impressionné par sa vitesse, sa puissance et son instinct devant le but. Il avait trouvé le chemin des filets à 14 reprises, toutes compétitions confondues, lors de sa seule saison au "Great Old". Son profil avait alors attiré l’attention de plusieurs clubs européens et lui avait permis de franchir un nouveau cap avec Monaco.

Désormais, le joueur souhaite retrouver un environnement dans lequel il pourra enchaîner les rencontres. Plusieurs clubs ont pris des renseignements, mais Al-Ittihad se montre particulièrement gourmand. Bologne a ainsi proposé un prêt avec option d’achat de 22 millions d’euros, tandis que Trabzonspor, le nouveau club de Mo Salah, a tenté une formule similaire avec une option fixée à 15 millions. Les deux propositions ont été refusées par les Saoudiens.





Séville proche de rafler la mise ?

Le dossier pourrait toutefois connaître un tournant avec la proposition du FC Séville. Le club andalou aurait formulé une offre comprenant environ 10 millions d'euros, 3 millions de bonus et un pourcentage à la revente.

Al-Ittihad ne fermerait pas totalement la porte à un départ, notamment en raison de son besoin de liquidités. La formation saoudienne souhaiterait néanmoins récupérer près de 20 millions d'euros, avec une part importante du montant versée immédiatement. Les dernières semaines du mercato pourraient donc être décisives pour l’ancien attaquant de l’Antwerp.