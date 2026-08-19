Un retour complètement raté : Paul Pogba quitte déjà l'AS Monaco

Après avoir été suspendu deux ans pour dopage, Paul Pogba espérait parvenir à se relancer du côté de l'AS Monaco. Mais le champion du monde 2018 a totalement manqué son retour, et quitte le Rocher sans s'être imposé.

C'est l'un des échecs les plus tristes de la saison 2025-2026. Paul Pogba avait pourtant signé à l'AS Monaco en grande pompe en 2025, après deux années passées sans jouer en raison d'une suspension pour dopage. Le champion du monde 2018 espérait se relancer dans son pays et retrouver le chemin des terrains mais n'aura pas répondu aux attentes.

Résultat : l'AS Monaco a officialisé cette semaine le départ de Paul Pogba, un an à peine après sa signature. Le bilan est très maigre : l'ancien milieu de terrain de Manchester United et de la Juventus n'aura au total disputé que 6 bouts de matchs, pour 115 minutes de jeu au total et une seule titularisation.

Paul Pogba quitte déjà l'AS Monaco

Le club monégasque a toutefois tenu à rendre hommage à sa star, malgré ce passage bref et globalement loupé du côté du Rocher.

Le club de la Principauté et le milieu de terrain international français annoncent conjointement la fin de l’aventure qui avait débuté à l’intersaison 2025.



Le Club exprime sa reconnaissance envers le champion du monde 2018 et lui souhaite le meilleur pour la suite 🔴⚪



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"Merci Paul ! Le club de la Principauté et le milieu de terrain international français annoncent conjointement la fin de l’aventure qui avait débuté à l’intersaison 2025, indique ainsi l'AS Monaco dans un communiqué sur son site officiel.





"Partageant le constat que les objectifs initialement fixés ont été partiellement atteints, l’AS Monaco et Paul Pogba ont choisi, en amont du premier match officiel de cette nouvelle saison, de mettre un terme au contrat qui les liait jusqu’en juin 2027. Le Club exprime toute sa reconnaissance envers le champion du monde 2018 pour sa confiance et pour l’extrême professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de son aventure monégasque".

Reste désormais une question : que va faire Paul Pogba ? À 33 ans et après trois ans presque sans jouer, le champion du monde 2018 est dos au mur, et son prochain défi pourrait bien être le dernier. À moins qu'il décide, déjà, d'arrêter les frais...