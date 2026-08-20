🎥 Le même avec Anderlecht ? Quand Marten Winkler faisait parler de lui avec le but de l'année en Allemagne

Marten Winkler est le nouveau numéro dix d'Anderlecht. L'Allemand devrait toutefois évoluer sur le flanc, où sa vitesse sera un fameux atout. La saison dernière, il a d'ailleur inscrit un but de classe mondiale avec Le Hertha.

Depuis la vente surprise de Nilson Angulo à Sunderland l'hiver dernier, Anderlecht manquait de vitesse et de percution sur les flancs. Joshua Nga Kana et Jayden Onia Seke ont amené un peu plus d'audace et de spontanéité en ce debut de saison. Mais comme l'a rappelé Vitor Bruno, on ne peut pas attendre de jeunes talents débutant en équipe première de rester au même niveau tout au long de la saison.

Marten Winkler, la nouvelle arme de Vitor Bruno sur les flancs

L'arrivée de Marten Winkler est un bon signal en ce sens. De la vitesse, l'ancien ailier du Hertha Berlin en a. Fils d'une ancienne sprinteuse professionnelle, le joueur était l'un des plus rapides de deuxième divsion allemande la saison dernière, avec des pointes à plus de 36 km/h.

"Je pense que ma principale qualité est ma capacité à éliminer mes adversaires depuis le flanc droit. Lorsque je peux rentrer dans l’axe avec le ballon sur mon pied gauche, je peux créer le plus de danger et d’occasions pour l’équipe. Ma vitesse est également une arme importante", a-t-il d'ailleurs expliqué dans son interview de présentation.

Un but rentré dans la légende du Hertha

Lorsqu'il parvient à concilier cette vitesse à la lucidité dans le dernier geste (combinaison qu'il a parfois manqué au Lotto Park ces dernières saisons), Winkler fait très mal. L'hiver dernier, il a d'ailleurs inscrit l'un des buts de la saison après une chevauchée de 80 mètres en Coupe.

Face à Kaiserslautern, la futur recrue anderlechtoise a récupéré un ballon dévié à l'entrée de son rectangle et a tout simplement enclenché la mobylette. On ne l'a plus jamais revu. Les trois défenseurs repliés dans leur box ont à leur tour été complètement dépassés, voyant Winkler se faufiler pour ensuite ajuster leur gardien. Marten Winkler réservera-t-il le même numéro à son nouveau public.



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