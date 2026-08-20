Deux options citées pour Lucas Stassin, qui est toujours à Saint-Etienne en cette fin de mercato

On pensait que cet été serait celui d'un transfert pour Lucas Stassin, mais l'attaquant belge est toujours à Saint-Etienne, en Ligue 2. Deux options sembleraient se dessiner.

La saison dernière, Lucas Stassin n’est pas parvenu à décrocher la promotion en Ligue 1 avec Saint-Étienne. Il semble donc peu probable qu’il évolue encore en deuxième division française la saison prochaine. Le jeune Belge disposerait de plusieurs options.

Avec Saint-Étienne, Lucas Stassin a inscrit 23 buts et délivré 14 passes décisives en 65 matches. Il ne se contente donc pas de marquer, mais endosse aussi régulièrement le rôle de passeur. Des statistiques flatteuses qui ne font qu’accroître l’intérêt pour l’attaquant.

Il faudra toutefois mettre suffisamment d’argent sur la table. Stassin est encore sous contrat jusqu’à la mi-2028 et sa valeur est actuellement estimée à 15 millions d’euros par Transfermarkt, un montant qui risque de ne pas suffire à convaincre l'ASSE.

Le RC Strasbourg veut Stassin

Stassin a déjà été associé à plusieurs clubs. Le FC Porto, le CSKA Moscou, Al-Hilal, Galatasaray, le Sporting Braga et Rennes ont notamment été cités comme destinations possibles. Le journaliste Fabrice Hawkins ajoute désormais le RC Strasbourg à cette liste.

❗️Strasbourg s’intéresse à Lucas Stassin.



L’attaquant belge de 21 ans est courtisé par plusieurs clubs en France et en Europe, avec le RCSA parmi les clubs à l’affût.

Stassin est perçu comme un attaquant fiable après avoir franchi la barre des 10 buts lors de chacune de ses deux… pic.twitter.com/W9E0yHedmn



— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 19, 2026

Le club français serait l’un des nombreux clubs français et européens intéressés par Stassin. Le Belge est considéré comme un attaquant fiable, après avoir inscrit plus de dix buts lors de chacune des deux dernières saisons. Après le transfert de Diego Moreira, le RC Strasbourg dispose en tout cas d’une importante marge financière.

Le Real Betis est également séduit

Selon Sacha Tavolieri, le Real Betis est lui aussi séduit par le profil de Stassin. L’été s’annonce donc particulièrement mouvementé pour Stassin, qui ne manque pas de prétendants. Mais qui parviendra à convaincre Saint-Étienne ?