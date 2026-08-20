Flick a déjà donné son accord : le FC Barcelone a un attaquant de Pro League dans le viseur



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Deviens fan de FC Barcelone! 3046 Bruges a beau avoir vendu Christos Tzolis, il lui reste encore plusieurs joueurs à très haute valeur. Parmi eux, Nicolo Tresoldi suscite lui aussi de l'intérêt.



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