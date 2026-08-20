"Je veux finir ma carrière ici" : Dante, son poste, les Diables, Axel Witsel se livre à son arrivée en France

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
"Je veux finir ma carrière ici" : Dante, son poste, les Diables, Axel Witsel se livre à son arrivée en France
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Axel Witsel a livré sa première grande interview depuis son arrivée à l'OGC Nice. Le Diable Rouge aux 140 sélections espère pouvoir y évoluer deux à trois saisons et y terminer sa carrière, dans sa quarantaine, comme un certain Costa Santos Bonfim Dante, son ex-coéquipier du Standard.

L'information est officielle depuis le début de la semaine, Axel Witsel est un joueur de l'OGC Nice. Le milieu de terrain a signé un contrat d'un an assorti d'une année supplémentaire en option qui pourrait devenir automatique en fonction de son nombre de matchs joués, lui qui devrait en quelque sorte occuper le rôle de Dante Bonfim, qui a pris sa retraite cet été à 42 ans.

"Indépendamment de la coupe de cheveux, pourquoi ne pas faire comme lui et continuer jusqu'à 40 ans ? J'aimerais en tout cas bien terminer ma carrière ici, si j'ai la possibilité de rester deux ou trois ans. Et pour mon après-carrière, je me vois plus dans un rôle au sein de la direction, on verra où", a déclaré l'ancien joueur de Gérone, présenté à la presse locale ce mercredi et notamment à nos confrères de Nice-Matin.

Axel Witsel aurait à nouveau pu quitter l'Europe

Le Diable Rouge aux 140 sélections a détaillé son choix de rejoindre les Aiglons. "J'ai eu d'autres propositions plus exotiques, mais j'ai déjà beaucoup voyagé et le but était de rester en Europe pour rester compétitif. L'objectif est que Nice vive une bien meilleure saison que la saison dernière."

Nice avait dû passer par les barrages de relégation et une victoire contre Saint-Étienne pour assurer son maintien. Depuis son milieu de terrain, Axel Witsel tentera donc de faire en sorte que la balance penche différemment.

"C'est là que le coach compte m'utiliser. Je peux dépanner derrière si besoin, surtout dans le cas d'une défense à trois, mais la position que je préfère et où je m'épanouis le plus est au milieu. Ici, je sais que le coach aime jouer avec un double pivot et j'apprécie ça. Si on est deux, je serai probablement le plus défensif des deux, mais ça ne me pose aucun problème."

Lire aussi… Nice plutôt que l'Espagne... et le Standard : les raisons derrière le choix d'Axel Witsel

Stop ou encore chez les Diables Rouges ?

Le plan d'Axel Witsel est donc clair : vivre deux ou trois belles saisons à Nice et prendre sa retraite autour de ses quarante ans. Et quid de si Mark Van Bommel le rappelait pour ses débuts à la tête des Diables Rouges ?

"Je n'ai pas forcément choisi Nice en pensant à la sélection. Je ne ferme pas la porte à l'équipe nationale, j'arrêterai quand j'arrêterai le football. Peut-être que le fait de ne plus être en équipe nationale à partir d'un certain âge peut prolonger la carrière d'un joueur, puisqu'il y a davantage de jours de repos. Mais jouer pour son pays reste une fierté énorme, donc on verra ce qui se passe dans les semaines et mois à venir."

"Non, je n'ai pas encore discuté avec Mark Van Bommel. Rudi Garcia ? Il est parti, mais on a fait de très bons résultats, on ne peut donc pas lui reprocher grand-chose. Mais pendant la Coupe du monde, on sentait déjà qu'il n'allait pas rester", a conclu Axel Witsel.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Nice
Axel Witsel

Plus de news

"Ensemble. Plus loin." : le Standard et les Prix Ardent lancent un nouveau programme d'actions

"Ensemble. Plus loin." : le Standard et les Prix Ardent lancent un nouveau programme d'actions

09:45
Roland Duchâtelet s'en prend à l'UEFA après un investissement de 70 000 € : "Pour deux centimètres !"

Roland Duchâtelet s'en prend à l'UEFA après un investissement de 70 000 € : "Pour deux centimètres !"

11:00
Nice plutôt que l'Espagne... et le Standard : les raisons derrière le choix d'Axel Witsel Analyse

Nice plutôt que l'Espagne... et le Standard : les raisons derrière le choix d'Axel Witsel

11:40
Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato !

Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato !

10:25
1
Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ?

Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ?

08:30
1
🎥 "Pas de réduction pour les légendes ?" : Eden Hazard de retour à Chelsea, incognito... ou presque

🎥 "Pas de réduction pour les légendes ?" : Eden Hazard de retour à Chelsea, incognito... ou presque

09:10
Le premier match de Mika Godts à Paris déplacé : "La sécurité des joueurs n'était pas assurée"

Le premier match de Mika Godts à Paris déplacé : "La sécurité des joueurs n'était pas assurée"

08:00
Live mercato (20/08) : ça bouge pour Stassin, Bruges cherche son back gauche

Live mercato (20/08) : ça bouge pour Stassin, Bruges cherche son back gauche

08:45
Deux options citées pour Lucas Stassin, qui est toujours à Saint-Etienne en cette fin de mercato

Deux options citées pour Lucas Stassin, qui est toujours à Saint-Etienne en cette fin de mercato

07:00
OFFICIEL : Diego Moreira est un joueur de l'AC Milan

OFFICIEL : Diego Moreira est un joueur de l'AC Milan

22:45
Le bourreau de l'Union a un pied en Champions League, le Celtic Glasgow aussi

Le bourreau de l'Union a un pied en Champions League, le Celtic Glasgow aussi

23:24
Après les départs, une grande nouvelle : un cadre de l'Union Saint-Gilloise prolonge son contrat

Après les départs, une grande nouvelle : un cadre de l'Union Saint-Gilloise prolonge son contrat

22:20
Anderlecht aurait trouvé une porte de sortie pour l'un de ses excédentaires

Anderlecht aurait trouvé une porte de sortie pour l'un de ses excédentaires

21:30
La RAAL ne se contente pas de défendre : comment les Loups veulent signer leur premier gros coup à Sclessin Analyse

La RAAL ne se contente pas de défendre : comment les Loups veulent signer leur premier gros coup à Sclessin

18:30
Un Diable Rouge a quitté son club avant des matchs cruciaux : "Sa décision était prise"

Un Diable Rouge a quitté son club avant des matchs cruciaux : "Sa décision était prise"

21:00
Je sens qu'on parle le même football" : Rayan Touzghar se confie sur son premier mois au Standard Interview

Je sens qu'on parle le même football" : Rayan Touzghar se confie sur son premier mois au Standard

15:30
Un 6/6 qui doit ouvrir l'appétit : jusqu'où peut aller le Sporting Charleroi cette saison ? Analyse

Un 6/6 qui doit ouvrir l'appétit : jusqu'où peut aller le Sporting Charleroi cette saison ?

20:00
1
Un pari raté : Alexis Beka Beka fait ses adieux à la RAAL

Un pari raté : Alexis Beka Beka fait ses adieux à la RAAL

19:38
Il ne manque que l'officialisation : Anderlecht tient son nouvel attaquant

Il ne manque que l'officialisation : Anderlecht tient son nouvel attaquant

20:22
2
Blessure confirmée pour Marco Ilaimaharitra : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la RAAL Interview

Blessure confirmée pour Marco Ilaimaharitra : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la RAAL

14:37
Un beau défi : un ancien Diable Rouge sera consultant pour la BBC cette saison

Un beau défi : un ancien Diable Rouge sera consultant pour la BBC cette saison

19:00
Comment Kanye West pourrit la campagne de qualifications (et la pelouse) du Kairat, adversaire d'Anderlecht

Comment Kanye West pourrit la campagne de qualifications (et la pelouse) du Kairat, adversaire d'Anderlecht

18:00
Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver"

Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver"

17:30
4
Privé de transferts, un club de Pro League obtient la bonne nouvelle tant espérée

Privé de transferts, un club de Pro League obtient la bonne nouvelle tant espérée

17:00
Malgré la faible indemnité : pourquoi un retour de Michy Batshuayi au Standard cet été n'a jamais été possible Analyse

Malgré la faible indemnité : pourquoi un retour de Michy Batshuayi au Standard cet été n'a jamais été possible

14:22
L'Antwerp se renforce encore, avec un joueur qui connaît déjà bien le Bosuil

L'Antwerp se renforce encore, avec un joueur qui connaît déjà bien le Bosuil

16:30
Officiel : un Diable Rouge à la relance en Bundesliga

Officiel : un Diable Rouge à la relance en Bundesliga

16:00
Les Diables Rouge, la France ou un pays étonnant ? Un espoir belge binational est très clair

Les Diables Rouge, la France ou un pays étonnant ? Un espoir belge binational est très clair

15:00
1
Officiel: Axel Witsel s'engage avec l'OGC Nice

Officiel: Axel Witsel s'engage avec l'OGC Nice

18/08
Un club rêve d'accueillir Jesse Bisiwu en prêt dès cette saison

Un club rêve d'accueillir Jesse Bisiwu en prêt dès cette saison

14:00
Alors que le dossier Will Ferry se complique, Anderlecht a-t-il un autre plan en vue ?

Alors que le dossier Will Ferry se complique, Anderlecht a-t-il un autre plan en vue ?

13:30
Un retour complètement raté : Paul Pogba quitte déjà l'AS Monaco

Un retour complètement raté : Paul Pogba quitte déjà l'AS Monaco

13:00
🎥 Loïs Openda retrouve le chemin des filets : pas uniquement qu'un but, mais de belles promesses

🎥 Loïs Openda retrouve le chemin des filets : pas uniquement qu'un but, mais de belles promesses

12:30
Encore un gros transfert sortant pour le Club de Bruges ? Le PSG et Tottenham restent sur le coup

Encore un gros transfert sortant pour le Club de Bruges ? Le PSG et Tottenham restent sur le coup

19/08
Un ancien grand talent de l'Antwerp veut quitter l'Arabie saoudite pour l'Europe

Un ancien grand talent de l'Antwerp veut quitter l'Arabie saoudite pour l'Europe

12:00
La panne sèche : pourquoi le Standard doit impérativement apporter de la concurrence à Gustav Mortensen Analyse

La panne sèche : pourquoi le Standard doit impérativement apporter de la concurrence à Gustav Mortensen

19/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 21/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/08 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 22/08 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 22/08 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 23/08 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 23/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ? den strep den strep a propos de Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato ! Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Un 6/6 qui doit ouvrir l'appétit : jusqu'où peut aller le Sporting Charleroi cette saison ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Il ne manque que l'officialisation : Anderlecht tient son nouvel attaquant Albert Dupont Albert Dupont a propos de "Je me sens lésé" : Marc Wilmots s'insurge des explications de Jonathan Lardot après Malines - Standard Union 60 Union 60 a propos de Officiel : Promise David rejoint la Premier League et Brighton Eric Stevens Eric Stevens a propos de Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver" El Malvario El Malvario a propos de Les Diables Rouge, la France ou un pays étonnant ? Un espoir belge binational est très clair Union 60 Union 60 a propos de Les mauvais souvenirs de la visite médicale en Italie : Fedde Leysen se rapproche cependant de Sassuolo ericg ericg a propos de 🎥 "Je veux rester deux ans ici" : la déclaration de Romelu Lukaku qui fera tiquer les supporters d'Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved