"Je veux finir ma carrière ici" : Dante, son poste, les Diables, Axel Witsel se livre à son arrivée en France

Axel Witsel a livré sa première grande interview depuis son arrivée à l'OGC Nice. Le Diable Rouge aux 140 sélections espère pouvoir y évoluer deux à trois saisons et y terminer sa carrière, dans sa quarantaine, comme un certain Costa Santos Bonfim Dante, son ex-coéquipier du Standard.

L'information est officielle depuis le début de la semaine, Axel Witsel est un joueur de l'OGC Nice. Le milieu de terrain a signé un contrat d'un an assorti d'une année supplémentaire en option qui pourrait devenir automatique en fonction de son nombre de matchs joués, lui qui devrait en quelque sorte occuper le rôle de Dante Bonfim, qui a pris sa retraite cet été à 42 ans.

"Indépendamment de la coupe de cheveux, pourquoi ne pas faire comme lui et continuer jusqu'à 40 ans ? J'aimerais en tout cas bien terminer ma carrière ici, si j'ai la possibilité de rester deux ou trois ans. Et pour mon après-carrière, je me vois plus dans un rôle au sein de la direction, on verra où", a déclaré l'ancien joueur de Gérone, présenté à la presse locale ce mercredi et notamment à nos confrères de Nice-Matin.

Axel Witsel aurait à nouveau pu quitter l'Europe

Le Diable Rouge aux 140 sélections a détaillé son choix de rejoindre les Aiglons. "J'ai eu d'autres propositions plus exotiques, mais j'ai déjà beaucoup voyagé et le but était de rester en Europe pour rester compétitif. L'objectif est que Nice vive une bien meilleure saison que la saison dernière."

Nice avait dû passer par les barrages de relégation et une victoire contre Saint-Étienne pour assurer son maintien. Depuis son milieu de terrain, Axel Witsel tentera donc de faire en sorte que la balance penche différemment.

"C'est là que le coach compte m'utiliser. Je peux dépanner derrière si besoin, surtout dans le cas d'une défense à trois, mais la position que je préfère et où je m'épanouis le plus est au milieu. Ici, je sais que le coach aime jouer avec un double pivot et j'apprécie ça. Si on est deux, je serai probablement le plus défensif des deux, mais ça ne me pose aucun problème."



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Stop ou encore chez les Diables Rouges ?

Le plan d'Axel Witsel est donc clair : vivre deux ou trois belles saisons à Nice et prendre sa retraite autour de ses quarante ans. Et quid de si Mark Van Bommel le rappelait pour ses débuts à la tête des Diables Rouges ?

"Je n'ai pas forcément choisi Nice en pensant à la sélection. Je ne ferme pas la porte à l'équipe nationale, j'arrêterai quand j'arrêterai le football. Peut-être que le fait de ne plus être en équipe nationale à partir d'un certain âge peut prolonger la carrière d'un joueur, puisqu'il y a davantage de jours de repos. Mais jouer pour son pays reste une fierté énorme, donc on verra ce qui se passe dans les semaines et mois à venir."

"Non, je n'ai pas encore discuté avec Mark Van Bommel. Rudi Garcia ? Il est parti, mais on a fait de très bons résultats, on ne peut donc pas lui reprocher grand-chose. Mais pendant la Coupe du monde, on sentait déjà qu'il n'allait pas rester", a conclu Axel Witsel.