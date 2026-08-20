Les pleurs de Kevin De Bruyne en apprenant son départ de Manchester City : "Mes enfants ne veulent pas partir"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Les pleurs de Kevin De Bruyne en apprenant son départ de Manchester City : "Mes enfants ne veulent pas partir"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Un récent documentaire réalisé par Prime Video retrace les dernières saisons de Pep Guardiola à Manchester City. Une séquence revient sur l'annonce du départ de Kevin De Bruyne, vécue très difficilement par notre Diable Rouge, apparu en pleurs devant la caméra.

"A Beautiful Obsession", c'est la nouvelle mini-série documentaire réalisée par Prime Video, qui montre depuis les coulisses les dernières années de Pep Guardiola à Manchester City.

On y voit de nombreux "insides" des récentes saisons des Skyblues, dont certains lors de la finale de la Ligue des Champions remportée contre l'Inter, des quelques réticences avant la signature de Rayan Cherki ou encore l'annonce du départ de Pep Guardiola.

Un documentaire qui montre aussi les coulisses du départ d'une autre légende de Manchester City : Kevin De Bruyne, dont le contrat n'a pas été prolongé alors que le Diable Rouge aux 124 sélections semblait loin d'être contre cette idée.

L'émotion de Kevin De Bruyne en apprenant son départ de Manchester City

Le médian offensif, qui a ensuite pris la route du Napoli, a été filmé et interrogé après avoir appris qu'il pouvait se trouver un autre club. Sa réaction, emplie d'émotion, n'est venue qu'après quelques larmes.

"C'est très difficile. Mes enfants ne veulent pas partir. Les derniers jours ont été très stressants. Je ne prends plus seulement des décisions selon moi-même. C'est facile d'aller dans une autre équipe et de jouer au football. Mais cela a été une période difficile pour nous en tant que famille."

Une triste situation, qui ne s'est pas améliorée pour Kevin De Bruyne, qui a subi une blessure quelques semaines seulement après son arrivée en Italie et qui a manqué une bonne partie de la saison. Revenu à temps pour la Coupe du monde, l'ancien Genkois semble toutefois ne pas entrer dans les plans pour cette nouvelle saison et pourrait se trouver un nouveau défi. La MLS, plus particulièrement l'Inter Miami et San Diego, surveille avec attention.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

Malines veut renforcer sa défense après la blessure de Leo Hjelde face au Standard

Malines veut renforcer sa défense après la blessure de Leo Hjelde face au Standard

22:50
Live mercato (20/08) : le Barça cherche à Bruges, le Standard a identifié le remplaçant d'Epolo

Live mercato (20/08) : le Barça cherche à Bruges, le Standard a identifié le remplaçant d'Epolo

22:35
Saint-Trond s'offre une victoire européenne dans le temps additionnel, Gand déçoit en Conference League

Saint-Trond s'offre une victoire européenne dans le temps additionnel, Gand déçoit en Conference League

22:22
Très remonté après le but annulé à l'Union, l'entraîneur de Zulte Waregem est suspendu

Très remonté après le but annulé à l'Union, l'entraîneur de Zulte Waregem est suspendu

22:00
Fouilles "invasives" de supportrices du Standard à Malines : la Famille des Rouches pourrait porter plainte

Fouilles "invasives" de supportrices du Standard à Malines : la Famille des Rouches pourrait porter plainte

21:30
Nathan Saliba et Moussa Ndiaye absents du groupe d'Anderlecht à cause d'une... "transférite" ?

Nathan Saliba et Moussa Ndiaye absents du groupe d'Anderlecht à cause d'une... "transférite" ?

21:00
Mark Van Bommel chamboule les Diables Rouges : une figure historique quitte la sélection

Mark Van Bommel chamboule les Diables Rouges : une figure historique quitte la sélection

20:00
1
Anderlecht déroule en une mi-temps face au Kairat Almaty et a un pied et quatre orteils en Europa League

Anderlecht déroule en une mi-temps face au Kairat Almaty et a un pied et quatre orteils en Europa League

18:55
1
L'OM et l'OL veulent une révélation de Pro League : son club demande 10 millions !

L'OM et l'OL veulent une révélation de Pro League : son club demande 10 millions !

19:20
Flick a déjà donné son accord : le FC Barcelone a un attaquant de Pro League dans le viseur

Flick a déjà donné son accord : le FC Barcelone a un attaquant de Pro League dans le viseur

18:30
La nouveauté qui change la vie des entraîneurs...ou presque : "Le monde arbitral l'a bloquée"

La nouveauté qui change la vie des entraîneurs...ou presque : "Le monde arbitral l'a bloquée"

18:00
Même la génétique et le climat ont été étudiés : comment les algorithmes ont propulsé Pocognoli en Ecosse

Même la génétique et le climat ont été étudiés : comment les algorithmes ont propulsé Pocognoli en Ecosse

17:30
"Je connais le métier" : un ancien du Standard s'éclate dans sa reconversion

"Je connais le métier" : un ancien du Standard s'éclate dans sa reconversion

17:00
"On sera dans un système hybride" : Edward Still joue cartes sur table pour le déplacement au Standard

"On sera dans un système hybride" : Edward Still joue cartes sur table pour le déplacement au Standard

16:30
C'est signé : transféré au Club de Bruges pour 3 millions, il quitte la Venise du Nord

C'est signé : transféré au Club de Bruges pour 3 millions, il quitte la Venise du Nord

16:00
Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht raccroche les crampons à 27 ans

Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht raccroche les crampons à 27 ans

15:30
Huis clos partiel à Sclessin : le Standard offre une place aux abonnés concernés et mise sur la prévention

Huis clos partiel à Sclessin : le Standard offre une place aux abonnés concernés et mise sur la prévention

14:40
Le meilleur choix en cas de départ d'Epolo ? Le Standard pense à un autre gardien de Pro League

Le meilleur choix en cas de départ d'Epolo ? Le Standard pense à un autre gardien de Pro League

15:00
📷 Du rarement vu en plein match : un ancien coach de Pro League fait sensation...pour sa tenue vestimentaire

📷 Du rarement vu en plein match : un ancien coach de Pro League fait sensation...pour sa tenue vestimentaire

14:00
🎥 Le même avec Anderlecht ? Quand Marten Winkler faisait parler de lui avec le but de l'année en Allemagne

🎥 Le même avec Anderlecht ? Quand Marten Winkler faisait parler de lui avec le but de l'année en Allemagne

13:30
Officiel : un ancien goleador de Pro League rejoint Teddy Teuma à Malte

Officiel : un ancien goleador de Pro League rejoint Teddy Teuma à Malte

13:10
Vincent Euvrard tempère, au Standard : "On est dans un process qui va nous amener vers le Top 5" Interview

Vincent Euvrard tempère, au Standard : "On est dans un process qui va nous amener vers le Top 5"

12:30
2
Un déplacement qui coûte cher : l'important montant dépensé par Anderlecht pour se rendre au Kairat Almaty

Un déplacement qui coûte cher : l'important montant dépensé par Anderlecht pour se rendre au Kairat Almaty

12:00
Senna Miangue joue à présent au Kazakhstan : "Mon échec au Standard ? C'est ma faute, le club est fantastique"

Senna Miangue joue à présent au Kazakhstan : "Mon échec au Standard ? C'est ma faute, le club est fantastique"

11:30
Roland Duchâtelet s'en prend à l'UEFA après un investissement de 70 000 € : "Pour deux centimètres !"

Roland Duchâtelet s'en prend à l'UEFA après un investissement de 70 000 € : "Pour deux centimètres !"

11:00
Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato !

Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato !

10:25
7
🎥 "Pas de réduction pour les légendes ?" : Eden Hazard de retour à Chelsea, incognito... ou presque

🎥 "Pas de réduction pour les légendes ?" : Eden Hazard de retour à Chelsea, incognito... ou presque

09:10
"Ensemble. Plus loin." : le Standard et les Prix Ardent lancent un nouveau programme d'actions

"Ensemble. Plus loin." : le Standard et les Prix Ardent lancent un nouveau programme d'actions

09:45
Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ?

Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ?

08:30
1
Le premier match de Mika Godts à Paris déplacé : "La sécurité des joueurs n'était pas assurée"

Le premier match de Mika Godts à Paris déplacé : "La sécurité des joueurs n'était pas assurée"

08:00
"Je veux finir ma carrière ici" : Dante, son poste, les Diables, Axel Witsel se livre à son arrivée en France

"Je veux finir ma carrière ici" : Dante, son poste, les Diables, Axel Witsel se livre à son arrivée en France

07:30
Deux options citées pour Lucas Stassin, qui est toujours à Saint-Etienne en cette fin de mercato

Deux options citées pour Lucas Stassin, qui est toujours à Saint-Etienne en cette fin de mercato

07:00
Le bourreau de l'Union a un pied en Champions League, le Celtic Glasgow aussi

Le bourreau de l'Union a un pied en Champions League, le Celtic Glasgow aussi

19/08
OFFICIEL : Diego Moreira est un joueur de l'AC Milan

OFFICIEL : Diego Moreira est un joueur de l'AC Milan

19/08
Après les départs, une grande nouvelle : un cadre de l'Union Saint-Gilloise prolonge son contrat

Après les départs, une grande nouvelle : un cadre de l'Union Saint-Gilloise prolonge son contrat

19/08
1
Anderlecht aurait trouvé une porte de sortie pour l'un de ses excédentaires

Anderlecht aurait trouvé une porte de sortie pour l'un de ses excédentaires

19/08

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Arsenal Arsenal 21/08 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 22/08 Manchester United Manchester United
Ipswich Town Ipswich Town 22/08 Sunderland Sunderland
Everton Everton 22/08 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 22/08 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 22/08 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 23/08 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 23/08 Bournemouth Bournemouth
Newcastle Utd Newcastle Utd 23/08 Liverpool Liverpool
Fulham Fulham 24/08 Chelsea Chelsea

Dernières réactions

Sead08 Sead08 a propos de Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato ! Union 60 Union 60 a propos de Mark Van Bommel chamboule les Diables Rouges : une figure historique quitte la sélection JoBg JoBg a propos de Anderlecht déroule en une mi-temps face au Kairat Almaty et a un pied et quatre orteils en Europa League Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard tempère, au Standard : "On est dans un process qui va nous amener vers le Top 5" Pogi Pogi a propos de Un 6/6 qui doit ouvrir l'appétit : jusqu'où peut aller le Sporting Charleroi cette saison ? Pogi Pogi a propos de Après les départs, une grande nouvelle : un cadre de l'Union Saint-Gilloise prolonge son contrat El Malvario El Malvario a propos de Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Il ne manque que l'officialisation : Anderlecht tient son nouvel attaquant Albert Dupont Albert Dupont a propos de "Je me sens lésé" : Marc Wilmots s'insurge des explications de Jonathan Lardot après Malines - Standard Union 60 Union 60 a propos de Officiel : Promise David rejoint la Premier League et Brighton Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved