Les pleurs de Kevin De Bruyne en apprenant son départ de Manchester City : "Mes enfants ne veulent pas partir"

Un récent documentaire réalisé par Prime Video retrace les dernières saisons de Pep Guardiola à Manchester City. Une séquence revient sur l'annonce du départ de Kevin De Bruyne, vécue très difficilement par notre Diable Rouge, apparu en pleurs devant la caméra.

"A Beautiful Obsession", c'est la nouvelle mini-série documentaire réalisée par Prime Video, qui montre depuis les coulisses les dernières années de Pep Guardiola à Manchester City.

On y voit de nombreux "insides" des récentes saisons des Skyblues, dont certains lors de la finale de la Ligue des Champions remportée contre l'Inter, des quelques réticences avant la signature de Rayan Cherki ou encore l'annonce du départ de Pep Guardiola.

Un documentaire qui montre aussi les coulisses du départ d'une autre légende de Manchester City : Kevin De Bruyne, dont le contrat n'a pas été prolongé alors que le Diable Rouge aux 124 sélections semblait loin d'être contre cette idée.

L'émotion de Kevin De Bruyne en apprenant son départ de Manchester City

Le médian offensif, qui a ensuite pris la route du Napoli, a été filmé et interrogé après avoir appris qu'il pouvait se trouver un autre club. Sa réaction, emplie d'émotion, n'est venue qu'après quelques larmes.

"C'est très difficile. Mes enfants ne veulent pas partir. Les derniers jours ont été très stressants. Je ne prends plus seulement des décisions selon moi-même. C'est facile d'aller dans une autre équipe et de jouer au football. Mais cela a été une période difficile pour nous en tant que famille."





Une triste situation, qui ne s'est pas améliorée pour Kevin De Bruyne, qui a subi une blessure quelques semaines seulement après son arrivée en Italie et qui a manqué une bonne partie de la saison. Revenu à temps pour la Coupe du monde, l'ancien Genkois semble toutefois ne pas entrer dans les plans pour cette nouvelle saison et pourrait se trouver un nouveau défi. La MLS, plus particulièrement l'Inter Miami et San Diego, surveille avec attention.