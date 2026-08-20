Live mercato (20/08) : ça bouge pour Stassin, Bruges cherche son back gauche
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato !
Promise David a rejoint le club grand frère de l'Union Saint-Gilloise, Brighton, cette semaine. L'international canadien pourrait lancer une série de départs au Parc Duden dans la dernière ligne droite du mercato, puisque pas moins de six joueurs pourraient encore recevoir leur bon de sortie. (Lire la suite)
Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ?
Bjorn Meijer étant parti, le Club de Bruges est à la recherche d'un nouveau back-up pour Joaquin Seys. Trois options dominent dans la tête des dirigeants Blauw & Zwart, qui n'ont pas encore tranché. (Lire la suite)
Deux options citées pour Lucas Stassin, qui est toujours à Saint-Etienne en cette fin de mercato
On pensait que cet été serait celui d'un transfert pour Lucas Stassin, mais l'attaquant belge est toujours à Saint-Etienne, en Ligue 2. Deux options sembleraient se dessiner. (Lire la suite)
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