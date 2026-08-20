Live mercato (20/08) : le Barça cherche à Bruges, le Standard a identifié le remplaçant d'Epolo
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Malines veut renforcer sa défense après la blessure de Leo Hjelde face au Standard
Après avoir concédé cinq buts lors des deux premiers matchs de championnat, Malines aimerait insuffler davantage de stabilité à sa défense. Un joueur du Shakhtar Donetsk est notamment ciblé, plutôt pour un prêt, suite à la blessure de Leo Hjelde contre le Standard. (Lire la suite)
L'OM et l'OL veulent une révélation de Pro League : son club demande 10 millions !
Auteur d'un doublé sur penalty dans les dernières minutes face au Standard, le Néerlandais Myron Van Brederode pourrait quitter Malines avant la fin du mercato. Plusieurs clubs sont intéressés, dont Marseille et Lyon en France. Malines, gourmand, a déjà refusé cinq millions et en demande dix. (Lire la suite)
Flick a déjà donné son accord : le FC Barcelone a un attaquant de Pro League dans le viseur
Bruges a beau avoir vendu Christos Tzolis, il lui reste encore plusieurs joueurs à très haute valeur. Parmi eux, Nicolo Tresoldi suscite lui aussi de l'intérêt. (Lire la suite)
C'est signé : transféré au Club de Bruges pour 3 millions, il quitte la Venise du Nord
Arrivé en janvier 2025, Vince Osuji avait à l'époque coûté 3 millions d'euros au Club de Bruges. S'il a joué avec le Club NXT, il a peu reçu sa chance en équipe A et se relance en Norvège. (Lire la suite)
Le meilleur choix en cas de départ d'Epolo ? Le Standard pense à un autre gardien de Pro League
Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard cet été ? Si c'est le cas, la direction a plusieurs alternatives pour le suppléer entre les perches. L'une d'elles semble mener à Tobe Leysen, qui a montré ce qu'il avait dans le ventre à Louvain ces dernières saisons. (Lire la suite)
Officiel : un ancien goleador de Pro League rejoint Teddy Teuma à Malte
Nikolaos Karelis était sans club depuis quelques semaines. Comme Teddy Teuma, l'ancien attaquant a retrouvé de l'embuache du côté du championnat maltais. Il sera même son nouveau coéquipier pour cette saison. (Lire la suite)
Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato !
Promise David a rejoint le club grand frère de l'Union Saint-Gilloise, Brighton, cette semaine. L'international canadien pourrait lancer une série de départs au Parc Duden dans la dernière ligne droite du mercato, puisque pas moins de six joueurs pourraient encore recevoir leur bon de sortie. (Lire la suite)
Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ?
Bjorn Meijer étant parti, le Club de Bruges est à la recherche d'un nouveau back-up pour Joaquin Seys. Trois options dominent dans la tête des dirigeants Blauw & Zwart, qui n'ont pas encore tranché. (Lire la suite)
Deux options citées pour Lucas Stassin, qui est toujours à Saint-Etienne en cette fin de mercato
On pensait que cet été serait celui d'un transfert pour Lucas Stassin, mais l'attaquant belge est toujours à Saint-Etienne, en Ligue 2. Deux options sembleraient se dessiner. (Lire la suite)
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