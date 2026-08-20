L'OM et l'OL veulent une révélation de Pro League : son club demande 10 millions !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'OM et l'OL veulent une révélation de Pro League : son club demande 10 millions !
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Auteur d'un doublé sur penalty dans les dernières minutes face au Standard, le Néerlandais Myron Van Brederode pourrait quitter Malines avant la fin du mercato. Plusieurs clubs sont intéressés, dont Marseille et Lyon en France. Malines, gourmand, a déjà refusé cinq millions et en demande dix.

Arrivé en provenance de l'AZ Alkmaar l'été dernier contre un montant inconnu, Myron Van Brederode est devenu l'une des révélations de notre Jupiler Pro League, avec une saison à dix buts et six passes décisives toutes compétitions confondues réalisées sous les couleurs de Malines.

Capable d'évoluer en tant que milieu offensif, qu'ailier gauche ou qu'attaquant de pointe, l'ancien international espoirs néerlandais a également inscrit les deux penaltys de la remontée face au Standard du week-end dernier.

Un bon début de ce qui pourrait être la saison de la confirmation pour Myron Van Brederode, qui pourrait tout aussi bien déjà quitter notre championnat pour rejoindre l'un des cinq plus grands en Europe.

L'OM et l'OL veulent Myron Van Brederode

Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, plusieurs clubs se renseigneraient en effet concernant la situation du joueur de 23 ans, dont l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille en France.

Deux clubs qui cherchent à réaliser un mercato avec des moyens financiers limités, qui pourraient donc être rebutés par l'une des conditions de Malines : l'indemnité du transfert. Toujours selon nos confrères, le KaVé pourrait réclamer jusqu'à dix millions d'euros pour accepter de libérer Myron Van Brederode, estimé à 4,5 millions d'euros "seulement" sur le site de référence Transfermarkt et dont le contrat court jusqu'au 30 juin 2029.

Une première offre de cinq millions d'euros aurait d'ailleurs été formulée, mais refusée par la direction malinoise. Les clubs français veulent faire vite, eux qui reprendront le chemin du championnat ce week-end. Contre Strasbourg ce vendredi soir pour Marseille, et à Toulouse ce samedi soir pour Lyon, qui a déjà disputé trois matchs de tours préliminaires de la Ligue des Champions.

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