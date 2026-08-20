Même la génétique et le climat ont été étudiés : comment les algorithmes ont propulsé Pocognoli en Ecosse

Sébastien Pocognoli est le nouvel entraîneur de la fédération écossaise. Notre compatriote a été trié sur le volet. De nombreux autres profils ont été étudiés, mais c'est le sien qui se dégageait, avec l'aide de l'intelligence artificielle.

En faisant de Sébastien Pocognoli le deuxième sélectionneur étranger de l'équipe écossaise, la fédération locale a surpris. D'autant que Poco n'a encore jamais eu de sélections sous ses ordres. Et pourtant, avec l'ancien entraîneur de Monaco et de l'Union Saint-Gilloise, les décideurs écossais savent ce qu'ils font.

Pour dénicher, le successeur de Steve Clarke, la fédération a fait appel à Twenty First Group, une entreprise internationale spécialisée dans l'analyse de données et le renseignement sportif.

"Ce n'est pas nouveau. Tout le monde l'utilise", explique Craig Mulholland, directeur sportif de la Fédération, dans une interview accordée à la BBC. "Tout dépend de qui l'utilise le mieux".

Un screening en profondeur

Poco est ainsi sorti par la liste préliminaire de 40 noms concoctée par l'algorithme de Twenty First Group. Tout cela sur base de paramètres très larges tels que la culture, la génétique et même le climat. Les entraîneurs qui avaient postulé ? Tous éconduits, pour ne se concentrer que sur les noms présents dans la liste.

"Nous avons examiné dix pays différents comparables à l'Écosse en termes de superficie, de population et d'histoire du football, et nous nous sommes demandé : 'Que font-ils que nous devons également faire pour continuer à progresser ?' ", poursuit Mulholland.





L'intelligence artificielles contre les idées reçues

Pocognoli est ainsi arrivée en tête des suffrages. Les pontes de la fédération ont ainsi dû aller à l'encontre de quelques-uns de leurs propres préjugés. Comme celui voulant qu'un sélectionneur écossais serait préférable. Ou au moins un profil ayant déjà coaché une sélection.

"Je pensais qu'une personne ayant déjà une expérience internationale d'entraîneur aurait plus de succès, mais les données montrent que ce sont en réalité les personnes occupant ce poste pour la première fois au niveau international qui réussissent le mieux, explique Mulholland. Après avoir fourni à Poco quelques pépites en devenir à l'Union, les algorithmes de recrutement l'ont cette fois aidé dans sa recherche d'un nouveau banc de touche.