Officiel : un ancien goleador de Pro League rejoint Teddy Teuma à Malte

Nikolaos Karelis était sans club depuis quelques semaines. Comme Teddy Teuma, l'ancien attaquant a retrouvé de l'embuache du côté du championnat maltais. Il sera même son nouveau coéquipier pour cette saison.

Non conservé par le Standard en vue des incertitudes physiques qu'il représentait pour le staff du Standard (et qu'il a représenté tout au long de la deuxième partie de saison dernière malgré ses bonnes prestations lorsque son corps lui permettait d'être sur le terrain), Teddy Teuma s'est relancé à Malte cet été.

Déjà international maltais grâce à ses origines familiales, le milieu de terrain a encore un peu plus renoué avec ses racines en signant chez les Sliema Wanderers à la surprise générale. Quelques jours plus tard, il a été rejoint par un certain Anthony Limbombe, ancien Diable Rouge lui aussi à la relance.

Les Sliema Wanderers ciblent les anciens de Pro League

Jamais deux sans trois : le club a annoncé la signature d'un autre ancien joueur de Pro League en la personne de Nikolaos Karelis. L'attaquant grec avait inscrit 33 buts en 75 rencontres avec le Racing Genk entre 2016 et 2019.

Il a ensuite été cédé à Brentford, où il n'a pratiquement pas joué en Championship. Après une période sans club, l'international grec (19 sélections, 3 buts) a connu une autre saison difficile à l'ADO Den Haag. Mais il est parvenu à retrouver son sens du but à Panetolikos, puis en Inde, au Mumbai FC.





Des débuts compliqués

La saison dernière, le natif d'Heraklion a fait son retour au pays mais n'a inscrit qu'un maigre but avec Panserraikos, qui a d'ailleurs fini dernier et a ainsi relégué en deuxième division.

Sans club, Karelis a donc retrouvé chaussure à son pied à Malte. Avec ses nouvelles recrues, les Sliema Wanderers se veulent donc comme une nouvelle puissance du championnat local. L'entame a été difficile : pour son entrée en lice, l'équipe, avec Teuma, Limbombe et Karelis titulaires, s'est inclinée 0-2 contre le FC Hibernians, onzième du dernier championnat.