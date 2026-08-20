Officiel : un ancien goleador de Pro League rejoint Teddy Teuma à Malte

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Officiel : un ancien goleador de Pro League rejoint Teddy Teuma à Malte
Photo: © photonews
Deviens fan de Sliema Wanderers! 0

Nikolaos Karelis était sans club depuis quelques semaines. Comme Teddy Teuma, l'ancien attaquant a retrouvé de l'embuache du côté du championnat maltais. Il sera même son nouveau coéquipier pour cette saison.

Non conservé par le Standard en vue des incertitudes physiques qu'il représentait pour le staff du Standard (et qu'il a représenté tout au long de la deuxième partie de saison dernière malgré ses bonnes prestations lorsque son corps lui permettait d'être sur le terrain), Teddy Teuma s'est relancé à Malte cet été.

Déjà international maltais grâce à ses origines familiales, le milieu de terrain a encore un peu plus renoué avec ses racines en signant chez les Sliema Wanderers à la surprise générale. Quelques jours plus tard, il a été rejoint par un certain Anthony Limbombe, ancien Diable Rouge lui aussi à la relance.

Les Sliema Wanderers ciblent les anciens de Pro League

Jamais deux sans trois : le club a annoncé la signature d'un autre ancien joueur de Pro League en la personne de Nikolaos Karelis. L'attaquant grec avait inscrit 33 buts en 75 rencontres avec le Racing Genk entre 2016 et 2019.

Il a ensuite été cédé à Brentford, où il n'a pratiquement pas joué en Championship. Après une période sans club, l'international grec (19 sélections, 3 buts) a connu une autre saison difficile à l'ADO Den Haag. Mais il est parvenu à retrouver son sens du but à Panetolikos, puis en Inde, au Mumbai FC.

Des débuts compliqués

La saison dernière, le natif d'Heraklion a fait son retour au pays mais n'a inscrit qu'un maigre but avec Panserraikos, qui a d'ailleurs fini dernier et a ainsi relégué en deuxième division. 

Sans club, Karelis a donc retrouvé chaussure à son pied à Malte. Avec ses nouvelles recrues, les Sliema Wanderers se veulent donc comme une nouvelle puissance du championnat local. L'entame a été difficile : pour son entrée en lice, l'équipe, avec Teuma, Limbombe et Karelis titulaires, s'est inclinée 0-2 contre le FC Hibernians, onzième du dernier championnat. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Sliema Wanderers
Nikolaos Karelis

Plus de news

LIVE : Suivez Kairat Almaty - RSC Anderlecht en direct commenté (17h) Live

LIVE : Suivez Kairat Almaty - RSC Anderlecht en direct commenté (17h)

15:49
C'est signé : transféré au Club de Bruges pour 3 millions, il quitte la Venise du Nord

C'est signé : transféré au Club de Bruges pour 3 millions, il quitte la Venise du Nord

16:00
Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht raccroche les crampons à 27 ans

Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht raccroche les crampons à 27 ans

15:30
Huis clos partiel à Sclessin : le Standard offre une place aux abonnés concernés et mise sur la prévention

Huis clos partiel à Sclessin : le Standard offre une place aux abonnés concernés et mise sur la prévention

14:40
Le meilleur choix en cas de départ d'Epolo ? Le Standard pense à un autre gardien de Pro League

Le meilleur choix en cas de départ d'Epolo ? Le Standard pense à un autre gardien de Pro League

15:00
📷 Du rarement vu en plein match : un ancien coach de Pro League fait sensation...pour sa tenue vestimentaire

📷 Du rarement vu en plein match : un ancien coach de Pro League fait sensation...pour sa tenue vestimentaire

14:00
🎥 Le même avec Anderlecht ? Quand Marten Winkler faisait parler de lui avec le but de l'année en Allemagne

🎥 Le même avec Anderlecht ? Quand Marten Winkler faisait parler de lui avec le but de l'année en Allemagne

13:30
Vincent Euvrard tempère, au Standard : "On est dans un process qui va nous amener vers le Top 5" Interview

Vincent Euvrard tempère, au Standard : "On est dans un process qui va nous amener vers le Top 5"

12:30
1
Un déplacement qui coûte cher : l'important montant dépensé par Anderlecht pour se rendre au Kairat Almaty

Un déplacement qui coûte cher : l'important montant dépensé par Anderlecht pour se rendre au Kairat Almaty

12:00
Senna Miangue joue à présent au Kazakhstan : "Mon échec au Standard ? C'est ma faute, le club est fantastique"

Senna Miangue joue à présent au Kazakhstan : "Mon échec au Standard ? C'est ma faute, le club est fantastique"

11:30
Roland Duchâtelet s'en prend à l'UEFA après un investissement de 70 000 € : "Pour deux centimètres !"

Roland Duchâtelet s'en prend à l'UEFA après un investissement de 70 000 € : "Pour deux centimètres !"

11:00
Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato !

Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato !

10:25
3
"Ensemble. Plus loin." : le Standard et les Prix Ardent lancent un nouveau programme d'actions

"Ensemble. Plus loin." : le Standard et les Prix Ardent lancent un nouveau programme d'actions

09:45
🎥 "Pas de réduction pour les légendes ?" : Eden Hazard de retour à Chelsea, incognito... ou presque

🎥 "Pas de réduction pour les légendes ?" : Eden Hazard de retour à Chelsea, incognito... ou presque

09:10
Live mercato (20/08) : ça bouge pour Stassin, Bruges cherche son back gauche

Live mercato (20/08) : ça bouge pour Stassin, Bruges cherche son back gauche

08:45
Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ?

Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ?

08:30
1
Le premier match de Mika Godts à Paris déplacé : "La sécurité des joueurs n'était pas assurée"

Le premier match de Mika Godts à Paris déplacé : "La sécurité des joueurs n'était pas assurée"

08:00
"Je veux finir ma carrière ici" : Dante, son poste, les Diables, Axel Witsel se livre à son arrivée en France

"Je veux finir ma carrière ici" : Dante, son poste, les Diables, Axel Witsel se livre à son arrivée en France

07:30
Deux options citées pour Lucas Stassin, qui est toujours à Saint-Etienne en cette fin de mercato

Deux options citées pour Lucas Stassin, qui est toujours à Saint-Etienne en cette fin de mercato

07:00
Le bourreau de l'Union a un pied en Champions League, le Celtic Glasgow aussi

Le bourreau de l'Union a un pied en Champions League, le Celtic Glasgow aussi

23:24
OFFICIEL : Diego Moreira est un joueur de l'AC Milan

OFFICIEL : Diego Moreira est un joueur de l'AC Milan

22:45
Après les départs, une grande nouvelle : un cadre de l'Union Saint-Gilloise prolonge son contrat

Après les départs, une grande nouvelle : un cadre de l'Union Saint-Gilloise prolonge son contrat

22:20
1
Anderlecht aurait trouvé une porte de sortie pour l'un de ses excédentaires

Anderlecht aurait trouvé une porte de sortie pour l'un de ses excédentaires

21:30
Un Diable Rouge a quitté son club avant des matchs cruciaux : "Sa décision était prise"

Un Diable Rouge a quitté son club avant des matchs cruciaux : "Sa décision était prise"

21:00
Il ne manque que l'officialisation : Anderlecht tient son nouvel attaquant

Il ne manque que l'officialisation : Anderlecht tient son nouvel attaquant

20:22
2
Un 6/6 qui doit ouvrir l'appétit : jusqu'où peut aller le Sporting Charleroi cette saison ? Analyse

Un 6/6 qui doit ouvrir l'appétit : jusqu'où peut aller le Sporting Charleroi cette saison ?

20:00
2
Un pari raté : Alexis Beka Beka fait ses adieux à la RAAL

Un pari raté : Alexis Beka Beka fait ses adieux à la RAAL

19:38
Un beau défi : un ancien Diable Rouge sera consultant pour la BBC cette saison

Un beau défi : un ancien Diable Rouge sera consultant pour la BBC cette saison

19:00
La RAAL ne se contente pas de défendre : comment les Loups veulent signer leur premier gros coup à Sclessin Analyse

La RAAL ne se contente pas de défendre : comment les Loups veulent signer leur premier gros coup à Sclessin

18:30
Comment Kanye West pourrit la campagne de qualifications (et la pelouse) du Kairat, adversaire d'Anderlecht

Comment Kanye West pourrit la campagne de qualifications (et la pelouse) du Kairat, adversaire d'Anderlecht

18:00
Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver"

Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver"

17:30
4
Privé de transferts, un club de Pro League obtient la bonne nouvelle tant espérée

Privé de transferts, un club de Pro League obtient la bonne nouvelle tant espérée

17:00
L'Antwerp se renforce encore, avec un joueur qui connaît déjà bien le Bosuil

L'Antwerp se renforce encore, avec un joueur qui connaît déjà bien le Bosuil

16:30
Officiel : un Diable Rouge à la relance en Bundesliga

Officiel : un Diable Rouge à la relance en Bundesliga

19/08
Je sens qu'on parle le même football" : Rayan Touzghar se confie sur son premier mois au Standard Interview

Je sens qu'on parle le même football" : Rayan Touzghar se confie sur son premier mois au Standard

19/08
Blessure confirmée pour Marco Ilaimaharitra : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la RAAL Interview

Blessure confirmée pour Marco Ilaimaharitra : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant la RAAL

19/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 21/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/08 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 22/08 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 22/08 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 23/08 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 23/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Vincent Euvrard tempère, au Standard : "On est dans un process qui va nous amener vers le Top 5" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato ! Pogi Pogi a propos de Un 6/6 qui doit ouvrir l'appétit : jusqu'où peut aller le Sporting Charleroi cette saison ? Pogi Pogi a propos de Après les départs, une grande nouvelle : un cadre de l'Union Saint-Gilloise prolonge son contrat El Malvario El Malvario a propos de Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Il ne manque que l'officialisation : Anderlecht tient son nouvel attaquant Albert Dupont Albert Dupont a propos de "Je me sens lésé" : Marc Wilmots s'insurge des explications de Jonathan Lardot après Malines - Standard Union 60 Union 60 a propos de Officiel : Promise David rejoint la Premier League et Brighton Eric Stevens Eric Stevens a propos de Vitor Bruno critiqué par un autre coach de Pro League : "On ne fait pas ça quand on vient d'arriver" El Malvario El Malvario a propos de Les Diables Rouge, la France ou un pays étonnant ? Un espoir belge binational est très clair Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved