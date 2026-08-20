Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Trois hommes pour un poste : qui deviendra le nouveau latéral gauche du Club de Bruges ?
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Bjorn Meijer étant parti, le Club de Bruges est à la recherche d'un nouveau back-up pour Joaquin Seys. Trois options dominent dans la tête des dirigeants Blauw & Zwart, qui n'ont pas encore tranché.

Le Club de Bruges s'est montré très clair à quelques semaines de la fin du mercato estival. Certains joueurs reçoivent leur bon de sortie et peuvent se trouver un nouveau club dans les plus brefs délais, d'autres ne partiront pas cet été, pratiquement peu importe l'ampleur de l'offre qui arrive sur la table.

Parmi les joueurs ayant pu quitter le club, Bjorn Meijer, que l'on annonçait déjà sur le départ depuis quelques mois. Le Néerlandais a pris, comme Yari Verschaeren, la direction de la Sampdoria en Serie B, où c'est un certain Jasper Fredberg qui officie en qualité de directeur sportif.

Le Club de Bruges lui cherche un remplaçant, et donc un back-up à Joaquin Seys, qui lui ne partira pas cet été malgré de nombreux intérêts venus de l'étranger, lui qui est considéré comme un élément clé du projet sportif d'Ivan Leko et du club de la Venise du Nord.

Les trois remplaçants potentiels de Bjorn Meijer au Club de Bruges

Ces derniers jours, quatre noms ont été révélés dans la presse, principalement du nord du pays. Quatre noms, pour quatre pistes pouvant mener au successeur de Bjorn Meijer. La première semble s'être déjà refermée : Jayden Meghoma, Anglais de 20 ans prêté par Brentford aux Glasgow Rangers la saison dernière, ne deviendra pas un Blauw & Zwart.


Il en reste donc trois : Tuur Rommens (ex-Westerlo, Genk), qui est évalué à sept millions d'euros et que les Glasgow Rangers, justement, ne veulent pas vraiment laisser partir, mais aussi Matteo Dams (Al-Ahli, ex-Antwerp), qui aurait déjà donné son accord personnel pour rejoindre le Jan Breydel, ainsi qu'Olivier Deman (ex-Club, Cercle, Antwerp), fait Diable Rouge à trois reprises par Domenico Tedesco en 2023 et 2024. La course reste ouverte entre ces trois hommes.

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