Anderlecht demanderait trop cher pour Mario Stroeykens, le Werder se rabat sur un ancien de l'Union

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Anderlecht demanderait trop cher pour Mario Stroeykens, le Werder se rabat sur un ancien de l'Union
Photo: © photonews
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Mario Stroeykens devrait quitter le RSC Anderlecht cet été. Mais alors qu'il était cité du côté du Werder Brême, il se pourrait que le transfert capote : le Sporting demanderait trop d'argent. Le club allemand se tournerait donc vers une vieille connaissance du championnat de Belgique.

Mario Stroeykens est sur le départ du RSC Anderlecht. Le milieu offensif formé à Neerpede n'a pas disputé une minute cette saison sous Vitor Bruno, et n'a même pas été intégré au groupe Mauve & Blanc lors des deux premiers matchs de championnat de la saison.

Mais Stroeykens est aussi l'un des joueurs pour lesquels le RSCA peut espérer toucher une somme intéressante cet été. Dès lors, il ne sera pas bradé... et le Werder Brême pourrait l'avoir appris à ses dépens. Il y a quelques jours, on annonçait pourtant des discussions avancées entre le club allemand et Anderlecht concernant un transfert.

Cameron Puertas plutôt que Mario Stroeykens ? 

Mais BILD annonce désormais que le prix demandé par Anderlecht serait trop élevé. La direction anderlechtoise aimerait en effet toucher 6 millions d'euros pour Mario Stroeykens. C'est plus que sa valeur marchande estimée sur Transfermarkt (4,5 millions). 

Le Werder Brême aurait alors décidé, du moins pour le moment, de se tourner vers un autre profil... et un profil déjà connu. C'est en effet Cameron Puertas qui pourrait retourner au Werder, où il a déjà évolué en prêt la saison passée en prêt depuis Al-Qadsiah. 

Problème : certaines sources affirment que le club saoudien demande en réalité encore plus pour Puertas qu'Anderlecht pour Mario Stroeykens. Le média Deich Stube assure qu'aucun accord n'a été trouvé entre les clubs, Al-Qadsiah demandant pour l'instant... 10 millions d'euros. Un prêt avec option d'achat serait donc plus plausible.

Lire aussi… Retour au pays pour un excédentaire d'Anderlecht ? Un club frappe à la porte

On en saura certainement plus dans les jours à venir. Mario Stroeykens pourrait donc toujours rejoindre le Werder Brême, et le RSC Anderlecht tient à se séparer de son joueur, qui a prolongé en octobre dernier et ne vaudra certainement plus jamais autant que cet été. Et au sein du noyau de Vitor Bruno, les possibilités de temps de jeu seront de toute façon très réduites...

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