"Pas de magie" ? Marcin Zewlakow s'est totalement trompé concernant Lukas Ambros

Quand Lukas Ambros a signé au RSC Anderlecht, personne en Belgique ne connaissait le milieu de terrain tchèque qui évoluait au Gornik Zabrze. L'avis de Marcin Zewlakow, consultant pour la télévision polonaise, a donc été pris pour argent comptant.

Lukas Ambros : ce nom était totalement inconnu du public belge quand Anderlecht a annoncé la signature du milieu de terrain tchèque. Un transfert en provenance du Gornik Zabrze, pas le club le plus connu de Pologne. Voilà plusieurs saisons que le RSCA a terriblement besoin d'un n°10, ou au moins d'un miliieu de terrain capable de fluidifier le jeu.

Mais était-on forcément optimiste que Lukas Ambros serait ce joueur ? Après les échecs, notamment, de profils comme Michel Vlap, Peter Zulj ou encore Alexis Flips dans l'entrejeu, Antoine Sibierski avait-il, lui, enfin trouvé un milieu créatif digne de ce nom ?

Marcin Zewlakow s'est trompé concernant Lukas Ambros

En l'absence de réelles connaissances concernant le Gornik Zabrze et Ambros lui-même, la presse belge s'est naturellement tournée vers un connaisseur du championnat polonais - et qui plus est, un ancien d'Anderlecht. Mais Marcin Zewlakow n'était pas séduit par le nouvel anderlechtois.

Ainsi, le Polonais, interviewé par La Dernière Heure, a été très sévère avec Ambros. À ses yeux, la nouvelle recrue des Mauve & Blanc n'était pas forcément digne d'être transféré à Anderlecht. "À mon époque, il fallait en faire plus dans le championnat polonais pour convaincre le RSCA. N'attendez aucune magie de sa part", déclarait l'ancien du Sporting.

Autant être honnête : si Lukas Ambros ne semblait pas au-dessus du lot en Ekstraklasa, peut-être devrions-nous regarder la D1 polonaise plus souvent. Car le niveau moyen doit y être particulièrement élevé. Depuis ses débuts au RSCA, le Tchèque est tout simplement phénoménal.



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Premières touches de balle systématiquement justes, jeu vers l'avant quand il le faut, combinaisons, percussion, sens du but, frappe de balle de haut niveau, technique hors du commun : Lukas Ambros est un n°10 un peu à l'ancienne, exactement comme le Lotto Park en a eu l'habitude fut un temps. Il y a du Mbark Boussoufa ou du Ahmed Hassan chez lui, et s'il continue comme ça, il deviendra très vite un véritable chouchou du public.