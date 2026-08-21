Le message est clair : la nouvelle recrue d'Anderlecht prend le numéro... d'un joueur encore présent

Ce vendredi, le transfert de Tawfik Bentayeb au RSC Anderlecht sera officialisé. Les deux parties sont tombées d'accord, le joueur a passé sa visite à Neerpede ce jeudi et il ne manque donc plus que l'annonce. Mais une nouvelle surprenante est tombée : Bentayeb prendre le numéro... d'un joueur encore présent au club.

C'est ce qu'on appelle un message très clair. Tawfik Bentayeb, le nouvel attaquant du Sporting d'Anderlecht, dont l'arrivée va être annoncée ce vendredi par le club, connaît déjà le numéro qu'il portera chez les Mauve & Blanc... et ce numéro est encore attribué à un joueur.

En effet, selon les informations de La Dernière Heure, l'attaquant marocain de 24 ans a choisi de porter le n° 21. C'est celui qu'il portait la saison passée lors de son prêt à l'ESTAC Troyes, et on peut dire que ce numéro lui a porté bonheur puisque Bentayeb a inscrit 18 buts en 28 matchs de Ligue 2.

Problème : ce numéro est encore actuellement la propriété d'un certain César Huerta. Mais la direction a tout de même décidé de l'attribuer à son nouvel attaquant.

"Chino" Huerta peut clairement faire ses bagages

Bien sûr, ce n'est pas vraiment une surprise : César Huerta était déjà sur la liste des joueurs pouvant se trouver un club. Le Mexicain n'était pas du voyage au Kazakhstan, pas plus qu'à Beveren le week-end passé. Vitor Bruno ne compte pas sur lui, et Huerta va donc quitter le RSC Anderlecht sur un bilan plus qu'insuffisant.

Mais un tel message envoyé par la direction anderlechtoise reste tout de même assez piquant, pour un joueur qui avait initialement séduit les supporters par son sourire, son style assez atypique et sa volonté claire de s'imposer au club. Désormais, "Chino" Huerta n'a même plus de numéro.



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Aucune rumeur n'a pour le moment fleuri concernant la destination de César Huerta, mais le plus plausible semble un retour au pays, où il garde la cote. Le joueur lui-même aimerait rester en Europe, mais l'intérêt sera limité.