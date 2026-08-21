Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 21/8
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Retour au pays pour un excédentaire d'Anderlecht ? Un club frappe à la porte
Alors qu'il reste une dizaine de jours de mercato et que le RSC Anderlecht a presque fini de faire ses emplettes, l'heure est venue de se séparer de joueurs qui n'ont plus d'avenir au Lotto Park. César Huerta en fait partie. Le Mexicain pourrait retourner au pays, où plusieurs clubs sont intéressés. (Lire la suite)
Anderlecht demanderait trop cher pour Mario Stroeykens, le Werder se rabat sur un ancien de l'Union
Mario Stroeykens devrait quitter le RSC Anderlecht cet été. Mais alors qu'il était cité du côté du Werder Brême, il se pourrait que le transfert capote : le Sporting demanderait trop d'argent. Le club allemand se tournerait donc vers une vieille connaissance du championnat de Belgique. (Lire la suite)
Un Diable Rouge tente de forcer son transfert mais son club reste inflexible
Les méthodes de Matias Fernandez-Pardo ne passent pas à Lille. Le Diable Rouge veut absolument quitter le LOSC cet été et est entré en conflit ouvert avec son club. Mais les Dogues ne le laissent pas partir. (Lire la suite)
Une vente assez prévisible : Anderlecht pourrait toucher gros pour l'une des réussites d'Olivier Renard
Le RSC Anderlecht a attiré de nombreux joueurs cet été, mais a été assez épargné par les départs. Cela pourrait encore changer dans les derniers jours du mercato. Ainsi, Nathan Saliba pourrait bien quitter Bruxelles : il serait proche de Villarreal. (Lire la suite)
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