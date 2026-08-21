Retour au pays pour un excédentaire d'Anderlecht ? Un club frappe à la porte

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Retour au pays pour un excédentaire d'Anderlecht ? Un club frappe à la porte
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Alors qu'il reste une dizaine de jours de mercato et que le RSC Anderlecht a presque fini de faire ses emplettes, l'heure est venue de se séparer de joueurs qui n'ont plus d'avenir au Lotto Park. César Huerta en fait partie. Le Mexicain pourrait retourner au pays, où plusieurs clubs sont intéressés.

César Huerta aura vécu une première expérience européenne très compliquée. Arrivé entouré de grandes attentes au RSC Anderlecht, il n'est pas parvenu à s'imposer, entre blessures et performances insuffisantes. Vitor Bruno l'a désormais écarté du groupe anderlechtois, et le Mexicain est sur le départ.

Heureusement pour Anderlecht, malgré ce passage raté sur le Vieux Continent, la cote de "Chino" Huerta reste assez élevée au Mexique. Plusieurs clubs de Liga MX se disputeraient ainsi ses services, et l'un d'eux tiendrait la corde, selon le média local Nacion Futbol. 

Le Club América prêt à rapatrier César Huerta 

Ce club, c'est le Club América, de Mexico City. Le club le plus titré de la zone CONCACAF (sept titres de  champion continental) serait celui qui serait disposé à offrir le salaire le plus élevé à "Chino" Huerta", à savoir 2,5 millions d'euros annuels. 

Toluca aurait proposé 2 millions d'euros, tandis que Cruz Azul s'en serait tenu à 1,5 million d'euros. Si le Club América convainc Huerta, il faudra encore trouver un accord avec le RSC Anderlecht, qui peut espérer faire une plus-value surprenante sur un joueur qui a profondément déçu sur le plan sportif.

César Huerta n'était en effet arrivé en provenance des Pumas UNAM que pour 2 millions d'euros, une somme correspondant à l'époque à un tiers (!) de sa valeur marchande estimée sur Transfermarkt. On ignore si les Pumas ont gardé un pourcentage à la revente, mais c'était à l'époque un joli coup signé Olivier Renard.

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Un joli coup... sur papier. Dans les faits, Huerta n'aura jamais convaincu, en 38 matchs (5 buts, 3 assists) pour le Sporting d'Anderlecht. Depuis l'arrivée de Vitor Bruno, l'international mexicain, qui a participé à la Coupe du Monde 2026, n'a pas reçu une minute de temps de jeu en match officiel. 

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