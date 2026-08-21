Will Still parle de ses difficultés à Lens : "Tout n'était pas parfait, mais..."

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Will Still parle de ses difficultés à Lens : "Tout n'était pas parfait, mais..."
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Dès la première journée de Ligue 1, Will Still va retrouver un club qu'il connaît bien. Avec l'AJ Auxerre, l'entraîneur belge se déplace au Racing Lens, qu'il a dirigé en 2024-2025. Un passage sur lequel il est revenu avec lucidité.

Après sa réussite sur le banc du Stade de Reims, Will Still relevait en 2024 un gros défi : celui de reprendre en main un Racing Lens qui allait vivre "une saison de transition", comme il l'a expliqué dans les colonnes du journal L'Equipe.

Ce week-end, Will Still retourne au Stade Félix Bollaert avec son équipe, l'AJ Auxerre, pour la reprise de la Ligue 1. Et il y revient la tête haute. "C'était une saison de transition, tout simplement. On m'a directement annoncé qu'il y aurait des ventes pour renflouer les caisses et c'est ce qui s'est passé", rappelle le Belge.

Certains départs n'ont pas eu lieu, ce qui a laissé Still face à un autre défi. "Certains transferts ont été avortés alors que nous avions transféré pour anticiper, et nous avons donc dû gérer un noyau assez important, ce que nous avons assez bien réussi à faire", estime-t-il. "Puis en janvier, il y a eu pas mal de chamboulements dans l'effectif, et nous avons un peu été à la peine".

Will Still reconnaît ses erreurs, mais revient à Lens la tête haute 

Le bilan global était cependant assez bon pour le Racing Lens de Will Still. "Nous avons terminé la saison sur quelques belles prestations, et terminons la saison avec plus de points que la saison précédente où l'effectif était plus costaud", souligne l'ancien entraîneur adjoint du Standard.

"Je sais que tout n'était pas parfait, mais je retiens surtout le soutien des supporters lors de mon passage personnel difficile, et j'en suis très reconnaissant". La femme de Will Still était en effet gravement malade, ce qui l'a poussé à multiplier les trajets vers l'Angleterre, où il ira ensuite entraîner la saison suivante, à Southampton.

"C'était une saison particulière en interne, et j'ai donné le meilleur de moi-même, même si j'ai fait des erreurs, comme tout être humain", conclut Still. "Je reviens avec sérénité. Mon seul regret est de ne pas avoir pu travailler avec la nouvelle direction (nda : Benjamin Parrot, directeur général et Jean-Louis Leca directeur sportif), mais c'était une décision privée et personnelle". 

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