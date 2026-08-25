Aston Villa avance dans le dossier Joel Ordóñez : un nouveau montant évoqué

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Blessé au métatarse du pied droit, Joel Ordoñez appartient toujours au Club de Bruges, alors qu'il semblait partant certain au début de l'été. Si Liverpool a été refroidi par ce contretemps, le PSG et Tottenham restent à l'affût.