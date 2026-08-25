Aston Villa avance dans le dossier Joel Ordóñez : un nouveau montant évoqué

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Aston Villa avance dans le dossier Joel Ordóñez : un nouveau montant évoqué
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Blessé au métatarse du pied droit, Joel Ordoñez appartient toujours au Club de Bruges, alors qu'il semblait partant certain au début de l'été. Si Liverpool a été refroidi par ce contretemps, le PSG et Tottenham restent à l'affût.

Nicolas Baccus

Aston Villa avance dans le dossier Joel Ordóñez : un nouveau montant évoqué

Selon le journaliste de The Athletic, suiveur d'Aston Villa, Jacob Tanswell, le club anglais avancerait dans le dossier Joel Ordóñez. Un prêt avec obligation d'achat est évoqué. Le montant de cette obligation serait estimé à 30 millions d'euros. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs.

La somme comprise entre 35 et 40 millions d'euros évoquée récemment était trop ambitieuse. Le défenseur semble bien se diriger vers un départ pour le club de Premier League, mais pour un montant plus faible que ce qui avait déjà été annoncé.

Nicolas Baccus

Joel Ordonez en route vers un départ du Club de Bruges... mais pour moins cher que prévu en raison d'une blessure ?

Le Club de Bruges devrait finalement toucher un peu moins que prévu pour Joel Ordonez. Alors qu'une offre avoisinant les 40 millions d'euros était encore évoquée récemment, Het Nieuwsblad rapporte que le montant du transfert pourrait finalement être revu à la baisse.

Des discussions ont déjà eu lieu entre le Club de Bruges et Aston Villa. Le club anglais ne voudrait prendre aucun risque en raison de la blessure du joueur et pourrait ainsi débourser quelques millions d'euros de moins.

De son côté, Bruges compte pas retenir son défenseur à tout prix. Les négociations entre les deux formations se dérouleraient bien et un accord pourrait donc être trouvé.

Nicolas Baccus

Le Club de Bruges proche de vendre un joueur entre 35 et 40 millions d'euros ?

Selon Nicolò Schira, Aston Villa souhaiteraient proposer un contrat de cinq saisons à Joel Ordóñez. Le club voudrait désormais avancer concrètement sur ce dossier.

L'opération pourrait rapporter entre 35 et 40 millions d'euros au Club de Bruges, qui se rapprocherait ainsi d'un nouveau très gros coup sur le marché des transferts. Malgré sa blessure, Joel Ordonez semble donc bien parti pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. En cas de départ de l'Équatorien, les Blauw en Zwart dépasseraient largement la barre des 100 millions d'euros de ventes sur ce mercato.

Blessé au métatarse du pied droit, Joel Ordoñez appartient toujours au Club de Bruges, alors qu'il semblait partant certain au début de l'été. Si Liverpool a été refroidi par ce contretemps, le PSG et Tottenham restent à l'affût.

Un transfert de Joel Ordoñez reste à l'ordre du jour, malgré la blessure dont souffre actuellement le défenseur équatorien. Le PSG ne s’est en tout cas pas laissé décourager par son problème physique et, désormais, un autre prétendant de Premier League semble vouloir passer à l’action.

Tottenham Hotspur aurait en effet fait savoir qu’il souhaitait travailler sur un éventuel transfert du joueur du Club de Bruges  vers l’Angleterre. Le déprt de Cristian Romero à l’Inter Milan a laissé une place à pourvoir dans la défense londonienne, qui cherche donc un renfort.

Tottenham veut devancer le PSG pour Ordoñez

Avant la Coupe du monde, Joel Ordoñez faisait partie des joueurs de Club Bruges dont un départ était considéré comme très probable, voire certain, cet été. Liverpool et le Paris SG avaient notamment manifesté un intérêt concret pour le défenseur équatorien de 22 ans. Le champion de Belgique espérait même voir les deux clubs se livrer à une surenchère afin de faire grimper le prix du joueur.

Mais la situation a évolué lors du Mondial. International équatorien à 20 reprises, Ordoñez s’est fracturé un métatarse du pied droit pendant la compétition. Cette blessure l’a privé de la Supercoupe de Belgique et l’a également contraint à manquer le début de la nouvelle saison. Liverpool aurait notamment refroidi son intérêt à la suite de ce problème physique.

La question des tests médicaux

Le PSG a toutefois décidé de poursuivre les discussions au début du mois d’août. Le club parisien n’est pour l’instant pas parvenu à finaliser l’arrivée du défenseur et doit désormais composer avec la concurrence de Tottenham.

Les "Spurs" devront néanmoins mettre la main au portefeuille  pour convaincre Club de Bruges. Le club belge aurait fixé le prix d’Ordoñez à environ 40 millions d'euros. Une somme que le PSG ne serait actuellement pas disposé à débourser. Reste à voir si Tottenham acceptera, de son côté, de s’aligner sur ces exigences.

La principale interrogation concerne désormais la visite médicale. Joel Ordoñez ne pourrait retrouver les terrains qu’en octobre. Tottenham devra donc évaluer attentivement son état physique avant de prendre une décision concernant un éventuel transfert.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Tottenham
Joel Ordonez

Plus de news

Une nouvelle ère débute à Manchester City, Jérémy Doku est déjà conquis

Une nouvelle ère débute à Manchester City, Jérémy Doku est déjà conquis

17:00
Pourquoi cette semaine sera déjà décisive pour le football belge

Pourquoi cette semaine sera déjà décisive pour le football belge

16:00
Dodi Lukebakio en route vers un nouveau défi à l'étranger ? Il pourrait rejoindre un autre Diable Rouge

Dodi Lukebakio en route vers un nouveau défi à l'étranger ? Il pourrait rejoindre un autre Diable Rouge

16:45
Live mercato (25/08) : Santiago García a donné son feu vert à Anderlecht, Bodart proche de la Belgique, Saliba quitte Anderlecht

Live mercato (25/08) : Santiago García a donné son feu vert à Anderlecht, Bodart proche de la Belgique, Saliba quitte Anderlecht

15:27
Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson

Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson

10:30
Moment décisif dans le dossier de Malick Fofana à la Roma : le club italien va trancher en interne

Moment décisif dans le dossier de Malick Fofana à la Roma : le club italien va trancher en interne

14:59
1
"Ça change beaucoup un homme" : Jérémy Doku se confie sur sa nouvelle vie de papa

"Ça change beaucoup un homme" : Jérémy Doku se confie sur sa nouvelle vie de papa

14:30
L’Union Saint-Gilloise investit massivement dans son académie : "Nous voulons franchir une nouvelle étape"

L’Union Saint-Gilloise investit massivement dans son académie : "Nous voulons franchir une nouvelle étape"

14:05
Newcastle va soumettre une ultime offre pour Matías Fernández-Pardo

Newcastle va soumettre une ultime offre pour Matías Fernández-Pardo

13:48
César Huerta va bien quitter le Sporting d'Anderlecht : voici tous les détails

César Huerta va bien quitter le Sporting d'Anderlecht : voici tous les détails

12:00
Hyllarion Goore : des millions, mais de gros problèmes pour La Gantoise ?

Hyllarion Goore : des millions, mais de gros problèmes pour La Gantoise ?

12:40
🎥 65 bonnes minutes, un tacle qui aurait pu valoir rouge : que retenir de la titularisation de Roméo Lavia ?

🎥 65 bonnes minutes, un tacle qui aurait pu valoir rouge : que retenir de la titularisation de Roméo Lavia ?

11:30
Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français

Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français

10:00
Sans jouer, Mike Penders a réalisé la belle opération à Chelsea, contre qui Timothy Castagne a été décisif

Sans jouer, Mike Penders a réalisé la belle opération à Chelsea, contre qui Timothy Castagne a été décisif

09:00
International belge U18 parti en Italie, Jeremy Mbambi va signer en Jupiler Pro League

International belge U18 parti en Italie, Jeremy Mbambi va signer en Jupiler Pro League

08:30
La RAAL n'est pas seule : un autre club de Pro League fait d'Arnaud Bodart sa priorité

La RAAL n'est pas seule : un autre club de Pro League fait d'Arnaud Bodart sa priorité

07:20
C'est fait pour Nathan Saliba : voici l'indemnité que va récupérer le Sporting d'Anderlecht

C'est fait pour Nathan Saliba : voici l'indemnité que va récupérer le Sporting d'Anderlecht

08:00
1
Les supporters d'Anderlecht devront attendre un peu avant de faire connaissance avec leur nouvel attaquant

Les supporters d'Anderlecht devront attendre un peu avant de faire connaissance avec leur nouvel attaquant

07:00
Malgré la victoire dans le derby brugeois, Joaquin Seys reste lucide : "Certainement pas notre meilleur match"

Malgré la victoire dans le derby brugeois, Joaquin Seys reste lucide : "Certainement pas notre meilleur match"

22:00
Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Jérémy Doku : voici les meilleurs joueurs belges sur FC 27

Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Jérémy Doku : voici les meilleurs joueurs belges sur FC 27

06:00
Roméo Lavia n'a pas disputé 90 minutes mais aide Chelsea à prendre trois bons points

Roméo Lavia n'a pas disputé 90 minutes mais aide Chelsea à prendre trois bons points

23:00
Kompany lui avait passé un savon : un jeune talent du Bayern va signer au Club de Bruges

Kompany lui avait passé un savon : un jeune talent du Bayern va signer au Club de Bruges

20:00
1
Un ancien talent d'Anderlecht va faire son retour en Jupiler Pro League

Un ancien talent d'Anderlecht va faire son retour en Jupiler Pro League

22:30
Ce serait l'un des plus beaux CV de Belgique : l'Antwerp veut frapper fort en cette fin de mercato

Ce serait l'un des plus beaux CV de Belgique : l'Antwerp veut frapper fort en cette fin de mercato

21:40
Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions

Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions

21:20
2
Étonnant : Arnaud Bodart pourrait... revenir en Belgique (et pas au Standard)

Étonnant : Arnaud Bodart pourrait... revenir en Belgique (et pas au Standard)

20:30
OFFICIEL : le Standard se sépare (encore) d'un flop, prêté avec option d'achat

OFFICIEL : le Standard se sépare (encore) d'un flop, prêté avec option d'achat

20:46
Officiel : l'Antwerp touche le jackpot pour un jeune talent

Officiel : l'Antwerp touche le jackpot pour un jeune talent

19:30
Salieu Drammeh en héros du Standard, Nicolò Tresoldi encore décisif : voici notre XI du week-end en Pro League

Salieu Drammeh en héros du Standard, Nicolò Tresoldi encore décisif : voici notre XI du week-end en Pro League

18:40
OFFICIEL : un jeune passé par Anderlecht et Louvain signe son premier contrat professionnel au Standard

OFFICIEL : un jeune passé par Anderlecht et Louvain signe son premier contrat professionnel au Standard

19:00
"Les images du match sont claires" : le Cercle de Bruges aurait-il dû obtenir un penalty face au Club ?

"Les images du match sont claires" : le Cercle de Bruges aurait-il dû obtenir un penalty face au Club ?

24/08
L'Union Belge annonce une fin de collaboration de plus à l'aube de l'ère Van Bommel

L'Union Belge annonce une fin de collaboration de plus à l'aube de l'ère Van Bommel

18:20
2
"Les Zèbres s’octroient déjà du bonus" : Philippe Albert analyse le début de saison du Sporting de Charleroi

"Les Zèbres s’octroient déjà du bonus" : Philippe Albert analyse le début de saison du Sporting de Charleroi

18:00
Un joueur de Malines va rejoindre Zeno Debast au Sporting

Un joueur de Malines va rejoindre Zeno Debast au Sporting

24/08
Deux clubs étrangers viennent aux renseignements pour Adriano Bertaccini

Deux clubs étrangers viennent aux renseignements pour Adriano Bertaccini

17:30
Vincent Kompany peut-il emmener le Bayern vers un triplé historique cette saison ?

Vincent Kompany peut-il emmener le Bayern vers un triplé historique cette saison ?

24/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Sead08 Sead08 a propos de Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions JoBg JoBg a propos de C'est fait pour Nathan Saliba : voici l'indemnité que va récupérer le Sporting d'Anderlecht Union 60 Union 60 a propos de L'Union Belge annonce une fin de collaboration de plus à l'aube de l'ère Van Bommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Kompany lui avait passé un savon : un jeune talent du Bayern va signer au Club de Bruges Union 60 Union 60 a propos de Voici où l'Union Saint-Gilloise jouera ses matchs à domicile de la phase de ligue de l'Europa League Sead08 Sead08 a propos de 🎥 La phase polémique du week-end pour sauver le Club : "J'ai tout de suite su que le VAR allait s'en mêler" QuickPick QuickPick a propos de "Parfois, ça a pété" : la méthode de Mario Kohnen pour faire revivre Charleroi QuickPick QuickPick a propos de 🎥 Une compil d'erreurs après trois matchs : un ancien Anderlechtois vit un cauchemar dans son nouveau club Sead08 Sead08 a propos de Six joueurs pourraient encore quitter l'Union avant la fin du mercato ! Eric Stevens Eric Stevens a propos de Une cible d'Anderlecht devrait filer en Turquie Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved