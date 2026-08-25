Aucun Diable Rouge, mais un ancien du Club de Bruges : voici le onze de l'année en Premier League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Aucun Diable Rouge, mais un ancien du Club de Bruges : voici le onze de l'année en Premier League
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Aucun Diable Rouge ne figure dans le onze de l'année en Premier League. En revanche, Igor Thiago, ancien attaquant du Club de Bruges, est récompensé pour sa belle saison en championnat.

La Premier League a livré son onze de l'année lors de la cérémonie des PFA Awards. Et pour les supporters belges, la photo laisse un petit goût d'inachevé. Aucun Diable Rouge n'a trouvé sa place dans l'équipe. Jérémy Doku, Youri Tielemans et Leandro Trossard restent à quai. Un ancien visage bien connu du championnat belge s'est invité parmi les élus : Igor Thiago.

Igor Thiago a fait taire les doutes sur son transfert

Le Brésilien a parcouru un sacré chemin depuis son départ du Club de Bruges. À l'été 2024, Brentford avait déboursé 33 millions d'euros pour l'arracher aux Blauw en Zwart. À l'époque, le montant avait fait sourire certains observateurs, persuadés que Bruges avait réalisé le coup parfait. Deux ans plus tard, le regard a changé. Avec 25 buts en 40 rencontres toutes compétitions confondues, dont 22 en Premier League, Thiago a justifié le pari anglais.

Devant lui, ou plutôt à ses côtés dans ce onze prestigieux, on retrouve Erling Haaland et Antoine Semenyo, passé de Bournemouth à Manchester City. Rayan Cherki complète l'attaque. Le Français est récompensé après une saison qui lui a permis de se faire une place parmi les hommes forts du championnat. Bruno Fernandes apporte la touche Manchester United au milieu de cette équipe très marquée par deux clubs.

Cinq joueurs d'Arsenal dans le onze de l'année en Premier League

Arsenal s'est taillé la plus grosse part du gâteau (champion la saison passée). Cinq joueurs des Gunners figurent dans la sélection : David Raya dans les cages, Gabriel, Jurrien Timber et William Saliba derrière, ainsi que Declan Rice au milieu.

Nico O'Reilly complète ce onze après avoir décroché, en prime, le titre de meilleur jeune de l'année. Une belle récompense pour le joueur de Manchester City.

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