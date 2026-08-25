Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson
Photo: © photonews
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Nouvelle saison, même situation pour Gustaf Nilsson. L'attaquant suédois est toujours écarté du noyau A et n'a même pas participé au stage estival. Le FC Bruges lui cherche un nouveau club, mais l'ancien avant-centre de l'Union se montre exigeant sur les conditions et ne veut pas abandonner le salaire qui lui a été promis en Venise du Nord. Nilsson veut aller jusqu'à la fin de son contrat, même si cela signifie ne plus jouer pendant deux ans.

Durant l'été 2024, le Club de Bruges recrutait Gustaf Nilsson pour remplacer Igor Thiago, qui avait signé à Brentford contre 33 millions d'euros. Une lourde tâche pour l'attaquant suédois, qui s'était alors révélé sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise.

L'avant-centre natif de Falkenberg, international à onze reprises, n'a cependant jamais su convaincre en Venise du Nord, où il a disputé à peine plus de 100 minutes en match officiel la saison dernière, réparties en plusieurs montées au jeu. L'été dernier, le Club Brugeois était proche de le faire signer à Samsunspor, en Turquie, mais Gustaf Nilsson avait refusé son départ.

Douze mois plus tard, l'attaquant de près de deux mètres n'a pas gagné en possibilités de temps de jeu, puisque Nicolo Tresoldi et Roméo Vermant sont toujours là. Gustaf Nilsson n'entre pas dans les plans, au Club de Bruges, n'a pas été convié au stage estival et s'entraîne individuellement depuis plusieurs semaines.

Gustaf Nilsson ne veut pas abandonner son salaire au Club de Bruges

Les Blauw & Zwart poussent donc le buteur qu'ils avaient recruté contre près de sept millions d'euros vers la sortie. Bruges recherche activement une solution, mais rencontre un problème : Gustaf Nilsson ne veut pas abandonner son juteux contrat courant jusqu'au 30 juin 2028 et n'acceptera de s'en aller avant la date butoir qu'à des conditions qui lui conviennent.


Les demandes du Suédois sont cependant assez onéreuses, et aucun club ne semble intéressé à le recruter à ce prix, malgré des pourparlers avec Hanovre et le Hertha Berlin, deux pensionnaires de 2. Bundesliga. Gustaf Nilsson préfère donc rester au Club de Bruges et profiter de son salaire pendant encore deux saisons, même s'il pourrait par conséquent passer les vingt-quatre prochains mois en tribune, ou seul à l'entraînement.

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