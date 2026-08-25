Grand départ annulé ? Ce Diable Rouge aurait changé ses plans

Malick Fofana revient bien après plusieurs mois de blessure. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, l'Olympique Lyonnais ne compte pas se séparer facilement du Belge.

Malick Fofana est très demandé, mais l'Olympique Lyonnais n'a pas l'intention de lui ouvrir facilement la porte de sortie. Malgré les intérêts venus de l'étranger, notamment de l'AS Rome, le club français compte sur son ailier belge. Après de longs mois compliqués par une blessure à la cheville, le joueur de 21 ans retrouve peu à peu son meilleur niveau.

Premier but en Ligue 1 depuis octobre 2025

Le week-end dernier, Fofana a marqué contre Toulouse, son premier but en Ligue 1 depuis octobre 2025. Son précédent but en championnat remontait aussi à un match contre Toulouse. Après une saison presque entièrement gâchée par les blessures, le Belge retrouve ENFIN du rythme.

Cette longue absence l'a privé de la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges. Fofana compte cinq sélections et un but avec la Belgique, mais une place pourrait de nouveau s'ouvrir s'il enchaîne les bonnes performances à Lyon. C'est l'un des jeunes joueurs belges les plus intéressants à suivre.

Arrivé de La Gantoise en janvier 2024 pour 19,5 millions d'euros, Fofana a joué 82 matchs avec Lyon, inscrivant 18 buts et délivrant 8 passes décisives. Le site Transfermarkt estime sa valeur marchande à 30 millions d'euros.

Paulo Fonseca voudrait le garder cette saison

Son entraîneur, Paulo Fonseca, compte sur lui. "Ça a été une période difficile pour Malick, il a fait une chirurgie, est revenu avec des douleurs, mais là il est bien, physiquement et mentalement." Le Portugais estime que le Diable Rouge a tourné la page de ses problèmes physiques. "Il a bien géré cette situation et je pense que ce sera un joueur qui va continuer avec nous. Il est très motivé pour continuer avec nous".



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L'OL n'est pas pressé de vendre son ailier malgré les clubs intéressés. Fonseca confirme que des propositions sont arrivées. "Nous ne sommes pas préoccupés par la vente de Malick, si nous voulons le vendre maintenant, on a des offres". Le message envoyé aux prétendants est clair. "Si d'autres clubs veulent Malick, il faudra bien payer. Le club a refusé des offres parce que le club croit en ce joueur, il a beaucoup de qualités et sa valeur est grande en ce moment".