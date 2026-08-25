International belge U18 parti en Italie, Jeremy Mbambi va signer en Jupiler Pro League

Un an après son départ de La Gantoise pour l'Italie, Jeremy Mbambi pourrait déjà faire son retour en Belgique. Le défenseur central de 18 ans suscite l'intérêt de Malines, où il est passé durant sa formation, mais aussi de Beveren et Westerlo. Son transfert marquerait la fin d'un mercato animé pour les Mbambi, puisque ses deux petits frères ont également changé de club cet été.

Le mercato estival s'active pour la famille Mbambi. Cela avait commencé avec le benjamin, Jeoffrey Mbambi (15 ans), tout jeune attaquant qui a quitté le centre de formation du Royal Antwerp en début d'été pour rejoindre celui du Club de Bruges, et son équipe U18.

Il y a quelques jours, c'était au tour de Jediaél Mbambi (17 ans) de quitter le Bosuil. Le défenseur central, passé par le centre de formation de Malines, a signé son premier contrat professionnel à l'AS Saint-Etienne et pourrait rêver d'effectuer ses grands débuts chez les professionnels en France.

Le mercato des Mbambi pourrait désormais se poursuivre, dans les prochains jours, avec le transfert de l'aîné de la famille, Jeremy Mbambi (18 ans). Selon nos informations, le défenseur central et international belge chez les U18 devrait quitter Pise, un an après avoir rejoint le club en provenance de La Gantoise contre 500.000 €.

Jeremy Mbambi se dirige vers un retour en Belgique

Et c'est un retour au pays qui se dessine pour l'ancien du centre de formation de Malines et de l'Antwerp, puisque trois clubs de notre Pro League seraient intéressés par ses services.



Parmi eux, Malines, où la famille Mbambi est passée à ses débuts, mais aussi Westerlo et Beveren. Des clubs qui pourraient offrir au joueur de 18 ans ses grands débuts en première division, lui qui n'a disputé qu'un match de Coupe d'Italie avec Pise contre le Torino en 2025 et qui a surtout fait ses gammes en prêt à l'US Città di Pontedera, en Série C.