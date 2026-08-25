Live mercato (25/08) : Arnaud Bodart proche d'un retour en Belgique, c'est fait pour Nathan Saliba
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Loïc Mbe Soh quitte Saint-Trond
L'information est officielle depuis ce mardi matin, Saint-Trond se sépare de Loïc Mbe Soh. Arrivé au mois de janvier en provenance du Beerschot contre 500.000 € après être passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, le défenseur central de 25 ans rejoint le Sparta Prague contre trois millions d'euros.
Une belle opération financière réalisée par les Trudonnaires avec un joueur qui n'aura presté que pendant six mois au Stayen. Loïc Mbe Soh avait pris part à 14 rencontres la saison dernière (deux buts) et avait débuté cette cuvée 2026-2027 dans la peau d'un titulaire.
C'est fait pour Nathan Saliba : voici l'indemnité que va récupérer le Sporting d'Anderlecht
On touche au but dans le dossier Nathan Saliba. Un accord aurait en effet été trouvé entre le Sporting d'Anderlecht et Villarreal, lundi tard dans la soirée. L'indemnité avancée est de 15 millions d'euros et le Canadien va désormais pouvoir se rendre en Espagne pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert. Le RSCA va donc devoir se mettre à la recherche d'un nouveau milieu de terrain avant la fin du mercato estival. (Lire la suite)
International belge U18 parti en Italie, Jeremy Mbambi va signer en Jupiler Pro League
Un an après son départ de La Gantoise pour l'Italie, Jeremy Mbambi pourrait déjà faire son retour en Belgique. Le défenseur central de 18 ans suscite l'intérêt de Malines, où il est passé durant sa formation, mais aussi de Beveren et Westerlo. Son transfert marquerait la fin d'un mercato animé pour les Mbambi, puisque ses deux petits frères ont également changé de club cet été. (Lire la suite)
La RAAL n'est pas seule : un autre club de Pro League fait d'Arnaud Bodart sa priorité
Après avoir quitté le Standard en janvier 2025 avec l'envie de franchir un nouveau cap dans sa carrière, Arnaud Bodart pourrait déjà signer son retour en Jupiler Pro League un an et demi plus tard. La RAAL est intéressée par ses services, mais aussi Saint-Trond, qui se met déjà à la recherche d'un nouveau portier suite au départ plus que probable de Leo Kokubo vers Parme. Le dossier devrait se décanter dans les prochains jours. (Lire la suite)
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