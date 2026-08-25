Live mercato (25/08) : Bodart proche de la Belgique, Saliba quitte Anderlecht, Goore pas à l'OM
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
César Huerta va bien quitter le Sporting d'Anderlecht : voici tous les détails
Arrivé au mois de janvier 2025, César Huerta va rentrer au Mexique un an et demi plus tard. Malgré cinq buts et trois passes décisives, l'ailier gauche de 25 ans ne sera jamais parvenu à s'imposer au Sporting d'Anderlecht, lui qui n'a pas encore disputé la moindre minute en match officiel depuis le début de la saison. Son départ du Lotto Park sera officialisé très prochainement. (Lire la suite)
Hyllarion Goore se rapproche d'un départ de La Gantoise
Arrivé au mois de janvier 2025 contre 350.000 € en provenance du championnat arménien, Hyllarion Goore compte 57 apparitions en match officiel sous les couleurs de La Gantoise, pour des statistiques de sept buts et cinq passes décisives. L'attaquant ivoirien a déjà disputé cinq matchs avec les Buffalos cette saison et a inscrit un but en Conference League à Göteborg.
Ses performances attirent l'attention de plusieurs clubs étrangers. L'Olympique de Marseille est intéressé par ses services depuis plusieurs semaines, mais selon nos confrères français de l'Equipe, c'est surtout la Fiorentina qui ferait le forcing pour le recruter. Si les détails des négociations n'ont pas fuité, la valeur marchande du joueur de 21 ans est estimée à quatre millions d'euros.
Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson
Nouvelle saison, même situation pour Gustaf Nilsson. L'attaquant suédois est toujours écarté du noyau A et n'a même pas participé au stage estival. Le FC Bruges lui cherche un nouveau club, mais l'ancien avant-centre de l'Union se montre exigeant sur les conditions et ne veut pas abandonner le salaire qui lui a été promis en Venise du Nord. Nilsson veut aller jusqu'à la fin de son contrat, même si cela signifie ne plus jouer pendant deux ans. (Lire la suite)
Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français
À la recherche de derniers renforts pour boucler son mercato estival, le Sporting Charleroi vise le prêt de Steeve Kango, jeune international espoirs français qui va provisoirement quitter l'Olympique Lyonnais. Les négociations concrètes entre les clubs ne seraient pas encore lancées, mais les Zèbres auraient bien un intérêt concret pour le natif de Vaulx-en-Velin, qui pourrait venir concurrencer Kevin Van Den Kerkhof sur la droite. (Lire la suite)
Loïc Mbe Soh quitte Saint-Trond
L'information est officielle depuis ce mardi matin, Saint-Trond se sépare de Loïc Mbe Soh. Arrivé au mois de janvier en provenance du Beerschot contre 500.000 € après être passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, le défenseur central de 25 ans rejoint le Sparta Prague contre trois millions d'euros.
Une belle opération financière réalisée par les Trudonnaires avec un joueur qui n'aura presté que pendant six mois au Stayen. Loïc Mbe Soh avait pris part à 14 rencontres la saison dernière (deux buts) et avait débuté cette cuvée 2026-2027 dans la peau d'un titulaire.
Loïc Mbe Soh vervolgt zijn carrière bij Sparta Praag 🇨🇿— STVV (@stvv) August 25, 2026
Een zomertransfer na een memorabel winters doelpunt pic.twitter.com/KHH8ThSdfy
International belge U18 parti en Italie, Jeremy Mbambi va signer en Jupiler Pro League
Un an après son départ de La Gantoise pour l'Italie, Jeremy Mbambi pourrait déjà faire son retour en Belgique. Le défenseur central de 18 ans suscite l'intérêt de Malines, où il est passé durant sa formation, mais aussi de Beveren et Westerlo. Son transfert marquerait la fin d'un mercato animé pour les Mbambi, puisque ses deux petits frères ont également changé de club cet été. (Lire la suite)
C'est fait pour Nathan Saliba : voici l'indemnité que va récupérer le Sporting d'Anderlecht
On touche au but dans le dossier Nathan Saliba. Un accord aurait en effet été trouvé entre le Sporting d'Anderlecht et Villarreal, lundi tard dans la soirée. L'indemnité avancée est de 15 millions d'euros et le Canadien va désormais pouvoir se rendre en Espagne pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert. Le RSCA va donc devoir se mettre à la recherche d'un nouveau milieu de terrain avant la fin du mercato estival. (Lire la suite)
La RAAL n'est pas seule : un autre club de Pro League fait d'Arnaud Bodart sa priorité
Après avoir quitté le Standard en janvier 2025 avec l'envie de franchir un nouveau cap dans sa carrière, Arnaud Bodart pourrait déjà signer son retour en Jupiler Pro League un an et demi plus tard. La RAAL est intéressée par ses services, mais aussi Saint-Trond, qui se met déjà à la recherche d'un nouveau portier suite au départ plus que probable de Leo Kokubo vers Parme. Le dossier devrait se décanter dans les prochains jours. (Lire la suite)
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