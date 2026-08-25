Newcastle va soumettre une ultime offre pour Matías Fernández-Pardo
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Matias Fernandez-Pardo s'est lui-même placé dans une situation peu évidente au LOSC. En conflit car à la recherche d'un nouveau club pour franchir un cap dans sa carrière, le Diable Rouge doit quitter les Dogues au plus vite pour enfin lancer sa saison. Ce dimanche, une offre officielle serait arrivée sur la table des dirigeants lillois, en provenance du RB Leipzig.
Newcastle va soumettre une ultime offre pour Matías Fernández-Pardo
Newcastle s'apprête à soumettre une dernière offre au LOSC pour le transfert de Matías Fernández-Pardo. Le club anglais va mettre 60 millions d'euros, bonus compris, sur la table, selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. La proposition devrait être soumise aujourd'hui.
Ce lundi, les Magpies auraient formulé, selon L'Équipe, une première offre estimée à 40 millions d'euros hors bonus et 45 millions d'euros bonus compris. Celle-ci n'a cependant visiblement pas satisfait les exigences du LOSC. Lille réclamerait 70 millions d'euros, mais reste à voir si cette offre de 60 millions d'euros serait tout de même sérieusement envisagée.
Arsenal aurait placé Matías Fernandez-Pardo sur sa short-list
Selon les informations du journaliste Sébastien Denis, rédacteur en chef du média français Foot Mercato, Arsenal aurait placé Matías Fernandez-Pardo sur sa short-list et suivrait de près la situation du Diable Rouge. Les Gunners n’auraient pas encore formulé d’offre, mais leur intérêt vient renforcer une concurrence déjà importante autour du jeune attaquant lillois de 21 ans.
Le LOSC reste cependant particulièrement ferme dans ce dossier. Le club nordiste réclamerait 70 millions d’euros pour accepter de se séparer de son joueur sous contrat avec le LOSC jusqu'au 30 juin 2029.
Newcastle formule une offre de 40 M€ hors bonus pour Matías Fernández-Pardo
Après l'Atlético Madrid et le RB Leipzig, c'est désormais Newcastle qui aurait soumis une offre au LOSC pour Matías Fernández-Pardo, rapporte L'Équipe. Les Magpies auraient formulé une proposition de 40 M€ hors bonus, autour de 45 M€ bonus compris.
Le joueur veut quitter le LOSC, et ce même si Lille est qualifié pour la Ligue des champions. Lille est cependant bien moins ferme, le club aimerait bien le garder. Reste à voir tout de même pour quel montant Lille serait prêt à céder son joueur, encore sous contrat jusqu'en juin 2029.
"Non, Matías, il va rester au LOSC"
Matías Fernández-Pardo quittera-t-il le LOSC cet été ? C'est la grande question à laquelle nous n'avons pas encore la réponse. Son coéquipier en club, Olivier Giroud, s'est quant à lui montré catégorique au micro de Ligue 1+.
Alors qu'il était présent sur le plateau du média français, Olivier Giroud s'est exprimé sur sur le départ d'Ayyoub Bouaddi, qui a fait ses adieux aux supporters avant de rejoindre Manchester City. Le buteur français a fait mine de ne rien savoir sur le transfert. Ensuite, la journaliste a cité le nom de Matías Fernández-Pardo, annoncé sur le départ. Olivier Giroud a directement réagi en disant : "Non, Matías, il va rester."
Quelle belle séquence😍— L1+ (@ligue1plus) August 23, 2026
Ayyoub Bouaddi salue les supporters du @losclive et Olivier Giroud encense le jeune joueur. #SCOLOSC pic.twitter.com/l3lMT1efdw
Matias Fernandez-Pardo s'est lui-même placé dans une situation peu évidente au LOSC. En conflit car à la recherche d'un nouveau club pour franchir un cap dans sa carrière, le Diable Rouge doit quitter les Dogues au plus vite pour enfin lancer sa saison. Ce dimanche, une offre officielle serait arrivée sur la table des dirigeants lillois, en provenance du RB Leipzig.
Après sa bonne saison dernière, ses premières sélections en équipe nationale belge et la Coupe du monde 2026, Matias Fernandez-Pardo espère quitter le LOSC avant la fin du mercato, jusqu'à entrer en conflit ouvert avec sa direction.
Le Diable Rouge n'était par exemple pas sur la feuille de match pour une rencontre amicale disputée face à Everton le week-end dernier. "Il n'y a aucun problème physique. Le joueur est disponible, a voyagé avec l'équipe, mais a pris la décision de ne pas jouer", pestait son entraîneur Davide Ancelotti après la rencontre.
L'avant-centre de 21 ans, qui s'était révélé en Belgique sous les couleurs de La Gantoise, veut franchir au plus vite un nouveau cap dans sa carrière. Ce n'est cependant pas l'avis d'Olivier Létang, président de Lille. "Ce n’est pas le joueur qui décide quand partir. Les contrats sont faits et existent donc il ne peut pas y voir une position unilatérale. Nous sommes très tranquilles sur le sujet."
Leipzig offre 35 millions pour Matias Fernandez-Pardo
Il faudra donc une grosse offre pour convaincre le LOSC de lâcher son joueur, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, qui ne s'est évidemment pas fait que des amis dans la direction, chez ses coéquipiers et chez les supporters en insistant à ce point pour quitter le club.
Elle est arrivée, selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano. En effet, Leipzig aurait proposé, ce dimanche, une indemnité de 35 millions d'euros, bonus compris, pour recruter Matias Fernandez-Pardo. Les négociations seraient en cours avec Olivier Létang et l'entourage de notre jeune compatriote, mais le club allemand a en tout cas décidé de véritablement passer à l'action.
🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: RB Leipzig submit official bid to Lille for Matias Fernandez-Pardo.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2026
Proposal worth €35m package add-ons included has been received by president Letang this morning, personally working on this deal.
Negotiations ongoing as Leipzig want Pardo. pic.twitter.com/tUXNJ4qPwC
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