Newcastle va soumettre une ultime offre pour Matías Fernández-Pardo

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Matias Fernandez-Pardo s'est lui-même placé dans une situation peu évidente au LOSC. En conflit car à la recherche d'un nouveau club pour franchir un cap dans sa carrière, le Diable Rouge doit quitter les Dogues au plus vite pour enfin lancer sa saison. Ce dimanche, une offre officielle serait arrivée sur la table des dirigeants lillois, en provenance du RB Leipzig.