Analyse Des prétendants sans argent, Marc Wilmots inflexible : Matthieu Epolo est encore loin d'un départ du Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Des prétendants sans argent, Marc Wilmots inflexible : Matthieu Epolo est encore loin d'un départ du Standard
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2552

Intérêt n'est pas offre, et si plusieurs clubs s'intéressent à Matthieu Epolo depuis plusieurs semaines, personne n'est encore parvenu à convaincre le Standard, où Marc Wilmots se montre inflexible sur l'indemnité de transfert. Problème, les clubs intéressés coincent sur le plan financier et doivent vendre avant d'acheter, ce qui pourrait mener à un transfert dans les dernières heures du mercato... ou à aucun transfert du tout cet été.

C'est l'un des dossiers qui pourrait animer la dernière semaine de mercato, au Standard : Matthieu Epolo restera-t-il, et les Rouches recruteraient-ils, le cas échéant, un nouveau portier ou feraient-ils confiance à Lucas Pirard et Belmin Dizdarevic ?

Ce n'est pas un secret, le portier congolais est en effet assez convoité sur le marché des transferts, et notamment du côté de la France, où l'Olympique de Marseille et une autre formation de Ligue 1 auraient soigneusement noté son nom. Il en va de même pour Valence, en Espagne, et pour une formation de Premier League qui souhaite en faire son deuxième gardien et dont l'identité n'a pas fuité.

Le Standard se montre inflexible pour Matthieu Epolo

Le problème, pour ces prétendants : Marc Wilmots. Le directeur sportif n'est pas dans la nécessité d'accepter n'importe quelle offre pour son jeune gardien encore sous contrat jusqu'en 2029 et a bien précisé lors de récentes interviews qu'il ne comptait pas brader les joueurs représentant une forte valeur marchande.

Selon le site de référence Transfermarkt, c'est bien lui, Matthieu Epolo, la plus grosse valeur marchande du Standard : huit millions d'euros, le double de ses dauphins Ibe Hautekiet et Henry Lawrence. Huit millions d'euros, c'est aussi le prix que demanderait le Matricule 16 aux clubs venus se renseigner ces dernières semaines.

Marseille et Valence doivent vendre avant d'acheter, la Premier League n'est pas pressée

Un prix qui effraie, notamment en France, où les clubs doivent pour la grande majorité vendre avant d'acheter et vivent presque tous avec la ceinture serrée. La preuve, les clubs de Ligue 1, en ce 26 août, ont vendu pour 956 millions d'euros sur le marché des transferts, et n'ont recruté "que" 538 millions d'euros, soit 29,9 millions par club. Des montants et moyennes qui comprennent les 152 millions dépensés et les 154 millions récupérés par le seul Paris Saint-Germain.

Ces clubs jouent donc la temporisation et attendent un départ dans leur effectif. Il en va de même pour Valence, neuvième du dernier championnat d'Espagne, qui n'a pas encore pu se permettre de dépenser plus de quatre millions d'euros depuis le début de l'été et qui doit aussi réaliser des ventes, ce qui n'a pas encore été le cas (1,5 M€), mais aussi et surtout des bénéfices. Dans ces conditions, dépenser huit millions pour Matthieu Epolo semble illusoire.

La Premier League, elle, peut se permettre de dépenser et ne s'en prive pas (3 milliards de dépenses depuis le début du mercato, pour 1,9 milliard de revenus), mais recruter un second gardien n'est pas souvent la priorité et les clubs peuvent se permettre de temporiser certains dossiers. Le rôle de doublure dans un championnat très huppé, serait-ce aussi la priorité de Matthieu Epolo ? Rien n'est moins sûr.

Un départ dans les dernières heures du mercato... ou pas

Voilà pourquoi des intérêts ne se transforment pas toujours en offres, et pourquoi un joueur convoité n'est pas toujours un joueur qui va partir. Le marché des gardiens est un jeu de dominos, et le premier pion à tomber fera basculer tous les autres. Pour rappel, Toulouse était venu se manifester dans les toutes dernières heures du mercato l'été dernier pour pallier un éventuel départ de Guillaume Restes, qui était convoité, mais l'offre ne convenait pas au Standard et l'accord n'avait pas pu se finaliser. Restes, de son côté, n'avait finalement pas quitté la ville rose.

Preuve qu'un transfert peut aussi se jouer au bout du bout de la dernière ligne droite, ce qui risque de plus en plus d'être le cas à bientôt sept jours de la clôture du mercato en Belgique. Il faudra en tout cas la bonne offre pour convaincre Marc Wilmots et le Standard, qui se verraient bien conserver leur néo-international quelques mois supplémentaires. Dans le cas contraire, Lucas Pirard et Belmin Dizdarevic devraient recevoir leur chance, au moins jusqu'à la trêve.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Matthieu Epolo

Plus de news

Exclusif : bientôt un gardien belge comme coéquipier pour Konstantinos Laifis

Exclusif : bientôt un gardien belge comme coéquipier pour Konstantinos Laifis

21:30
Dennis Ayensa OUT, Andi Zeqiri IN au Standard ? Voici ce qui permet le retour du Suisse, trop cher en 2025 Analyse

Dennis Ayensa OUT, Andi Zeqiri IN au Standard ? Voici ce qui permet le retour du Suisse, trop cher en 2025

18:30
Accord en vue...mais pas avec Aston Villa : retournement de situation total pour Joel Ordoñez

Accord en vue...mais pas avec Aston Villa : retournement de situation total pour Joel Ordoñez

21:00
Des retrouvailles particulières avec le Standard : "C'est le pire rendez-vous de la saison pour moi"

Des retrouvailles particulières avec le Standard : "C'est le pire rendez-vous de la saison pour moi"

19:00
César Huerta en guest star au Mexique : "Anderlecht m'a fermé les portes, on ne comptait plus sur moi"

César Huerta en guest star au Mexique : "Anderlecht m'a fermé les portes, on ne comptait plus sur moi"

20:00
Mihajlo Cvetković dernier départ de l'été anderlechtois ? Il met les choses au point

Mihajlo Cvetković dernier départ de l'été anderlechtois ? Il met les choses au point

20:20
Pourquoi maintenant et pour une si faible indemnité ? Les raisons du départ de Dennis Ayensa du Standard Analyse

Pourquoi maintenant et pour une si faible indemnité ? Les raisons du départ de Dennis Ayensa du Standard

15:00
"C'est la pire chose qu'un joueur puisse me faire" : Vitor Bruno prévient Anderlecht avant le Kairat Almaty

"C'est la pire chose qu'un joueur puisse me faire" : Vitor Bruno prévient Anderlecht avant le Kairat Almaty

19:30
Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel

Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel

18:01
Le mercato est loin d'être terminé au KRC Genk : voici ce qui pourrait encore bouger

Le mercato est loin d'être terminé au KRC Genk : voici ce qui pourrait encore bouger

17:30
"C’est un privilège" : Jérémy Doku ne cache pas sa fierté

"C’est un privilège" : Jérémy Doku ne cache pas sa fierté

17:00
OFFICIEL : la RAAL se sépare de l’un des artisans de son retour dans l’élite du football belge

OFFICIEL : la RAAL se sépare de l’un des artisans de son retour dans l’élite du football belge

16:00
Live mercato (26/08) : Emiliano Martínez en route vers un transfert à Chelsea ? Une mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

Live mercato (26/08) : Emiliano Martínez en route vers un transfert à Chelsea ? Une mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

16:24
Nouvelles têtes, talents à suivre : c'est la reprise pour le SL16 FC, qui peut enfin regarder vers le haut Analyse

Nouvelles têtes, talents à suivre : c'est la reprise pour le SL16 FC, qui peut enfin regarder vers le haut

13:30
Le Standard discute avec un ancien de la maison pour remplacer Dennis Ayensa

Le Standard discute avec un ancien de la maison pour remplacer Dennis Ayensa

13:42
1
OFFICIEL : Vincent Kompany voit l'un de ses joueurs quitter le Bayern

OFFICIEL : Vincent Kompany voit l'un de ses joueurs quitter le Bayern

15:40
L'UEFA va lever sa menace de boycott de la Coupe du monde

L'UEFA va lever sa menace de boycott de la Coupe du monde

15:07
2
L'Olympic Charleroi veut apprendre de ses erreurs et se reconnecter à son public

L'Olympic Charleroi veut apprendre de ses erreurs et se reconnecter à son public

14:30
Le Club de Bruges cherche une solution pour l'un de ses jeunes talents en manque de temps de jeu

Le Club de Bruges cherche une solution pour l'un de ses jeunes talents en manque de temps de jeu

12:40
OFFICIEL : une des sensations de la dernière Coupe du monde rejoint Manchester City

OFFICIEL : une des sensations de la dernière Coupe du monde rejoint Manchester City

12:54
Le LOSC est en position de force : les Lillois restent fermes dans le dossier Matías Fernández-Pardo

Le LOSC est en position de force : les Lillois restent fermes dans le dossier Matías Fernández-Pardo

12:00
La première à domicile de Mark Van Bommel se fera à guichets fermés !

La première à domicile de Mark Van Bommel se fera à guichets fermés !

11:27
L'Antwerp a un nouvel adjoint : son parcours de joueur est très surprenant

L'Antwerp a un nouvel adjoint : son parcours de joueur est très surprenant

10:30
Avantage... Loïs Openda face à Romelu Lukaku : un match crucial pour les deux Diables

Avantage... Loïs Openda face à Romelu Lukaku : un match crucial pour les deux Diables

11:00
Un ancien jeune de Charleroi part à la relance en D2 néerlandaise

Un ancien jeune de Charleroi part à la relance en D2 néerlandaise

09:30
Dodi Lukebakio devrait bien quitter le Benfica... mais pas pour le Besiktas

Dodi Lukebakio devrait bien quitter le Benfica... mais pas pour le Besiktas

09:00
C'est signé : le Sporting Portugal s'offre un talent de Malines pour plusieurs millions d'euros

C'est signé : le Sporting Portugal s'offre un talent de Malines pour plusieurs millions d'euros

23:53
Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche

Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche

08:30
1
Yann Sommer pense déjà à l'après-Bruges et se lance dans un défi surprenant

Yann Sommer pense déjà à l'après-Bruges et se lance dans un défi surprenant

08:00
Pas question de le vendre : quel est le plan du Club de Bruges pour Romeo Vermant ?

Pas question de le vendre : quel est le plan du Club de Bruges pour Romeo Vermant ?

07:00
La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important

La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important

07:30
1
Les derniers billets pour la Ligue des champions distribués : le Club de Bruges pourrait croiser ces équipes

Les derniers billets pour la Ligue des champions distribués : le Club de Bruges pourrait croiser ces équipes

06:30
Lyon ou l'AS Roma ? Malick Fofana aurait fait son choix

Lyon ou l'AS Roma ? Malick Fofana aurait fait son choix

23:33
Aucun Diable Rouge, mais un ancien du Club de Bruges : voici le onze de l'année en Premier League

Aucun Diable Rouge, mais un ancien du Club de Bruges : voici le onze de l'année en Premier League

23:30
OFFICIEL : Nathan Saliba signe à Villarreal et Anderlecht touche un gros chèque

OFFICIEL : Nathan Saliba signe à Villarreal et Anderlecht touche un gros chèque

22:57
1
Incroyable : fondé en 2017, ce club va jouer la Ligue des champions pour la première fois de son histoire

Incroyable : fondé en 2017, ce club va jouer la Ligue des champions pour la première fois de son histoire

22:33

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

tede tede a propos de Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson El Malvario El Malvario a propos de La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le Standard va perdre un cadre, qui s'envole pour la Turquie ! JoBg JoBg a propos de Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges pourrait jouer un très mauvais tour à un club anglais Pogi Pogi a propos de Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français Sead08 Sead08 a propos de Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions JoBg JoBg a propos de C'est fait pour Nathan Saliba : voici l'indemnité que va récupérer le Sporting d'Anderlecht Union 60 Union 60 a propos de L'Union Belge annonce une fin de collaboration de plus à l'aube de l'ère Van Bommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Kompany lui avait passé un savon : un jeune talent du Bayern va signer au Club de Bruges Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved