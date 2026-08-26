Des prétendants sans argent, Marc Wilmots inflexible : Matthieu Epolo est encore loin d'un départ du Standard

Intérêt n'est pas offre, et si plusieurs clubs s'intéressent à Matthieu Epolo depuis plusieurs semaines, personne n'est encore parvenu à convaincre le Standard, où Marc Wilmots se montre inflexible sur l'indemnité de transfert. Problème, les clubs intéressés coincent sur le plan financier et doivent vendre avant d'acheter, ce qui pourrait mener à un transfert dans les dernières heures du mercato... ou à aucun transfert du tout cet été.

C'est l'un des dossiers qui pourrait animer la dernière semaine de mercato, au Standard : Matthieu Epolo restera-t-il, et les Rouches recruteraient-ils, le cas échéant, un nouveau portier ou feraient-ils confiance à Lucas Pirard et Belmin Dizdarevic ?

Ce n'est pas un secret, le portier congolais est en effet assez convoité sur le marché des transferts, et notamment du côté de la France, où l'Olympique de Marseille et une autre formation de Ligue 1 auraient soigneusement noté son nom. Il en va de même pour Valence, en Espagne, et pour une formation de Premier League qui souhaite en faire son deuxième gardien et dont l'identité n'a pas fuité.

Le Standard se montre inflexible pour Matthieu Epolo

Le problème, pour ces prétendants : Marc Wilmots. Le directeur sportif n'est pas dans la nécessité d'accepter n'importe quelle offre pour son jeune gardien encore sous contrat jusqu'en 2029 et a bien précisé lors de récentes interviews qu'il ne comptait pas brader les joueurs représentant une forte valeur marchande.

Selon le site de référence Transfermarkt, c'est bien lui, Matthieu Epolo, la plus grosse valeur marchande du Standard : huit millions d'euros, le double de ses dauphins Ibe Hautekiet et Henry Lawrence. Huit millions d'euros, c'est aussi le prix que demanderait le Matricule 16 aux clubs venus se renseigner ces dernières semaines.

Marseille et Valence doivent vendre avant d'acheter, la Premier League n'est pas pressée

Un prix qui effraie, notamment en France, où les clubs doivent pour la grande majorité vendre avant d'acheter et vivent presque tous avec la ceinture serrée. La preuve, les clubs de Ligue 1, en ce 26 août, ont vendu pour 956 millions d'euros sur le marché des transferts, et n'ont recruté "que" 538 millions d'euros, soit 29,9 millions par club. Des montants et moyennes qui comprennent les 152 millions dépensés et les 154 millions récupérés par le seul Paris Saint-Germain.





Ces clubs jouent donc la temporisation et attendent un départ dans leur effectif. Il en va de même pour Valence, neuvième du dernier championnat d'Espagne, qui n'a pas encore pu se permettre de dépenser plus de quatre millions d'euros depuis le début de l'été et qui doit aussi réaliser des ventes, ce qui n'a pas encore été le cas (1,5 M€), mais aussi et surtout des bénéfices. Dans ces conditions, dépenser huit millions pour Matthieu Epolo semble illusoire.

La Premier League, elle, peut se permettre de dépenser et ne s'en prive pas (3 milliards de dépenses depuis le début du mercato, pour 1,9 milliard de revenus), mais recruter un second gardien n'est pas souvent la priorité et les clubs peuvent se permettre de temporiser certains dossiers. Le rôle de doublure dans un championnat très huppé, serait-ce aussi la priorité de Matthieu Epolo ? Rien n'est moins sûr.

Un départ dans les dernières heures du mercato... ou pas

Voilà pourquoi des intérêts ne se transforment pas toujours en offres, et pourquoi un joueur convoité n'est pas toujours un joueur qui va partir. Le marché des gardiens est un jeu de dominos, et le premier pion à tomber fera basculer tous les autres. Pour rappel, Toulouse était venu se manifester dans les toutes dernières heures du mercato l'été dernier pour pallier un éventuel départ de Guillaume Restes, qui était convoité, mais l'offre ne convenait pas au Standard et l'accord n'avait pas pu se finaliser. Restes, de son côté, n'avait finalement pas quitté la ville rose.

Preuve qu'un transfert peut aussi se jouer au bout du bout de la dernière ligne droite, ce qui risque de plus en plus d'être le cas à bientôt sept jours de la clôture du mercato en Belgique. Il faudra en tout cas la bonne offre pour convaincre Marc Wilmots et le Standard, qui se verraient bien conserver leur néo-international quelques mois supplémentaires. Dans le cas contraire, Lucas Pirard et Belmin Dizdarevic devraient recevoir leur chance, au moins jusqu'à la trêve.