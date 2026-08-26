L'Antwerp a un nouvel adjoint : son parcours de joueur est très surprenant

Marvin Compper, l'entraîneur de l'Antwerp, tient son nouvel entraîneur adjoint. Un coach actif à l'AZ Alkmaar depuis plusieurs années, mais c'est surtout la carrière de Sylvano Comvalius qui est à souligner. Le Néerlandais est en effet passé... un peu partout !

Marvin Compper est arrivé cet été à l'Antwerp et a particulièrement bien entamé la saison malgré un mercato difficile et une forme de "table rase" au sein du noyau du Great Old. Mais le coach anversois se cherchait encore un adjoint.

Selon les informations du Nieuwsblad, on connaît désormais l'identité de cet adjoint : il devrait s'agir de Sylvano Comvelius, un ancien joueur néerlando-surinamais retraité en 2022. Depuis qu'il a raccroché les crampons, Comvelius est actif à l'AZ Alkmaar, où il a été entraîneur des jeunes, puis entraîneur adjoint de l'équipe U21 depuis février.

Un globe-trotter débarque à l'Antwerp

Mais c'est surtout la carrière de joueur de Sylvano Comvelius qui surprend. En effet, après avoir brièvement évolué aux Pays-Bas, il décide de partir pour... Malte durant deux saisons, avant de passer par l'Ecosse, les Emirats Arabes Unis, le Kazakhstan et la Chine - et tout ça de 2009 à 2012 seulement.

Il opte ensuite pour un retour en Allemagne, où il évolue de 2013 à 2016... avant de reprendre son tour du monde. Comvelius signe en Ukraine, passe ensuite à Bali, puis en Thaïlande avant de revenir en Indonésie et de partir à Singapour. Il termine sa carrière dans son club formateur aux Pays-Bas en 2022.



Le Nieuwsblad nous apprend également que Sylvano Comvelius avait passé un test à Saint-Trond en 2013, non-concluant. Il aura finalement bel et bien fini par débarquer en Belgique, du côté du Bosuil.