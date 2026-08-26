Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 26/8

Redaction
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Le Standard va perdre un cadre, qui s'envole pour la Turquie !

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Très mauvaise nouvelle pour Vincent Euvrard. Dennis Ayensa, déjà deux fois buteur cette saison, s'en va, du moins sous réserve de réussite de ses tests médicaux. L'attaquant international iranien est en discussions avancées avec Gençlerbirligi, et va donc s'envoler pour la Turquie. (Lire la suite)

Un ancien jeune de Charleroi part à la relance en D2 néerlandaise

Après avoir été prêté au FC Liège la saison passée, Martin Wasinski était de retour à Schalke 04, où il n'avait que peu de perspectives de temps de jeu. Le jeune défenseur formé au Sporting Charleroi repart donc en prêt, cette fois en D2 néerlandaise. (Lire la suite)

Dodi Lukebakio devrait bien quitter le Benfica... mais pas pour le Besiktas

Le départ de Dodi Lukebakio du Benfica se précise. L'ailier international belge aurait été totalement écarté des plans de son entraîneur à Lisbonne, et doit donc s'en aller, à titre définitif. Cependant, les rumeurs l'envoyant en Turquie semblent fausse, car le Besiktas vient de signer un joueur à son poste. (Lire la suite)

Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche

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Nathan Saliba a officiellement quitté le RSC Anderlecht pour le Villarreal CF. Son remplaçant le plus probable est Santi Garcia, milieu de terrain espagnol évoluant au Portugal. Mais son club, Gil Vicente, demande beaucoup d'argent. (Lire la suite)

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FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
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