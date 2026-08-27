Live mercato (27/08) : nouveau transfert à Bruges, un attaquant va quitter Gand
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C'est officiel : huitième transfert pour Bruges, qui passe les 50 millions de dépenses cet été
Huitième recrue estivale pour le Club de Bruges, qui annonce l'arrivée de Wisdom Mike en provenance du centre de formation du Bayern Munich. Un transfert à cinq millions d'euros pour les Blauw & Zwart, qui passent la barre des 50 millions dépensés cet été, mais qui gardent une balance de transferts largement positive. (Lire la suite)
Christian Burgess rassure à Gand, où un attaquant est sur le départ
Presque tout le monde est là, à La Gantoise, pour le déplacement important à Hibernian en barrage de la Conference League. Tout le monde, sauf Max Dean, resté à la maison. L'attaquant anglais n'a plus la tête à Gand et veut partir. Christian Burgess, lui, est bien présent malgré sa sortie à dix minutes du terme la semaine dernière, à la suite de raideurs ressenties dans la cuisse. (Lire la suite)
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