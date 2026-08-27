Interview Vitor Bruno déclare sa flamme à Neerpede : "Je n'ai aucun mérite, je profite de leur travail"

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
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Vitor Bruno déclare sa flamme à Neerpede : "Je n'ai aucun mérite, je profite de leur travail"
Photo: © photonews
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Le Lotto Park était aux anges ce jeudi : Vitor Bruno a donné leur chance à énormément de "kets" de Neerpede, qui ont fait le spectacle. Noa Ojea et Noah Kalonji sont très bien montés au jeu, Joshua Nga Kana a brillé tout le match. Le Portugais rendait hommage au centre de formation anderlechtois après la rencontre.

La soirée du RSC Anderlecht a déjà été belle en termes de résultat et de spectacle, mais elle l'était certainement encore plus aux yeux du public (et de la direction) de par l'identité des joueurs présents sur le terrain. Six joueurs de Neerpede ont en effet foulé la pelouse, et tous ont livré un très beau match.

"Je suis très satisfait car il y avait beaucoup de joueurs de l'académie sur le terrain aujourd'hui, et je ne veux pas tous les citer ni mettre une prestation en avant", déclare Vitor Bruno. "Et surtout, ce n'est pas grâce à moi. Tout le mérite de cette réussite revient aux entraîneurs de jeunes d'Anderlecht". 

Avec modestie, Bruno estime en effet ne pas avoir eu grand chose à jouer dans la réussite de ces "kets". "Je les fais jouer parce qu'ils le méritent, pas pour leur faire un cadeau. À partir du moment où ils ont la bonne attitude, ils jouent", souligne-t-il. "Et je ne fais que profiter du travail qu'ils effectuent en équipes d'âge. J'obtiens des joueurs à un stade avancé de leur formation et j'en récolte les fruits".

Vitor Bruno est impressionné par Neerpede 

Cette profusion de talents n'est évidemment pas une nouveauté à Anderlecht. "J'ai lu récemment cet article qui disait que dans chaque équipe du championnat, sauf une (Saint-Trond, nda), il y avait un joueur formé à Neerpede. Ca veut dire beaucoup", insiste Vitor Bruno. 

"Il y a un talent absolument fou à Neerpede. Récemment, j'ai été voir jouer l'équipe U9 d'Anderlecht. Ils étaient comme dans leur jardin. J'ai appelé tout mon staff pour qu'ils viennent regarder. Ils sont extraordinaires", affirme l'entraîneur des Mauves, qui estime même qu'il n'y a pas de grande différence entre Neerpede et l'académie du FC Porto, où il a travaillé. 

Lire aussi… Le Lotto Park adore cette équipe : les notes des Mauves face au Kairat Almaty

"Le talent est là, dans les deux. Il y en a beaucoup à Porto, qui vend régulièrement des jeunes pour des fortunes, preuve de la qualité qu'il y a", reconnaît Vitor Bruno. "Mais Neerpede n'a pas à leur envier quoi que ce soit". Des mots qui plairont beaucoup aux supporters et à sa direction. 

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