Panne à la Neuville : victoire par forfait pour les U23 du Standard ?

Le SL16 FC était mené 1-0 à l'heure de jeu sur la pelouse de l'Olympic Charleroi, ce mercredi soir en ouverture de la saison de D1 FFA. Les espoirs du Standard pourraient toutefois l'emporter sur un score de forfait à la suite d'une panne d'éclairage dans le stade de la Neuville, qui ne semble pas liée à des événements extérieurs. Il restera aux instances compétentes de trancher.

Premier événement inhabituel dès la première journée de D1 FFA. La rencontre entre l'Olympic Charleroi et le SL16 FC de ce mercredi soir a été arrêtée peu avant l'heure de jeu en raison d'une panne d'éclairage dans le stade de la Neuville.

Les Dogues avaient ouvert le score quelques minutes plus tôt via Jeremie Lioka Lima (53e), après une première période peu marquée par le spectacle. Et si tout a été fait pour permettre à la rencontre d'aller jusqu'à son terme, le délai d'intervention de trente minutes a été dépassé, marquant l'arrêt total de la rencontre.

Restera aux instances de déterminer l'issue de la rencontre. Selon le règlement de la FFA, il faut d'abord déterminer si la panne est liée à un événement extérieur aux installations sportives du club visité (une panne de quartier, par exemple). Un cas qui pourrait permettre que le match soit remis à une date ultérieure, mais qui ne s'applique visiblement pas ici, aucune autre panne n'ayant été signalée.

Les U23 du Standard devraient l'emporter par forfait

Il s'agit bien d'une panne liée aux installations de la Neuville, ce qui devrait signifier une victoire par forfait (0-5) du SL16 FC. Menés au score à l'heure de jeu, les espoirs du Standard prendraient alors la tête du championnat d'une manière rocambolesque après la première journée.

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Dans les autres rencontres, le RWDM s'est imposé à Habay-la-Neuve, l'Union Rochefortoise aussi sur la pelouse des U23 de l'Union. Le RAEC Mons a été accroché à domicile face à Meux, et Tubize-Braine s'est imposé sur le plus petit écart (1-0) face aux Zebra Elites.