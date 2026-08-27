Un jeune joueur du FC Barcelone va rejoindre l'Antwerp

Álvaro Cortés, jeune défenseur central de 21 ans du FC Barcelone, va quitter le club catalan pour rejoindre l'Antwerp. En recherche de temps de jeu, le natif de Zaragoza était la priorité du Great Old. Selon Sacha Tavolieri, il ne resterait plus que les tests médicaux, prévus prochainement, pour que le transfert soit totalement finalisé.

L'Antwerp était à la recherche d'un défenseur central, comme le souligne le journaliste de Marca Matteo Moretto, et le projet des Anversois a visiblement conquis le jeune Catalan. La valeur marchande d'Álvaro Cortés est actuellement de 4 millions d'euros selon Transfermarkt. Avec la forte concurrence au sein du FC Barcelone, il était difficile pour lui d'envisager une saison sur le banc. C'est pourquoi il recherchait un nouveau défi.

Une seule apparition avec l'équipe première du FC Barcelone

Le jeune joueur ne compte qu'une seule apparition sous les couleurs de l'équipe première du FC Barcelone. En fin de saison dernière, il avait été titulaire lors de la 36e journée de Liga. Malheureusement pour lui, son équipe s'était inclinée sur le score de 1-0 face à Alavés.

Le défenseur de 21 ans a petit à petit gravi les échelons au FC Barcelone. La saison dernière, il a disputé 27 rencontres de Segunda RFEF en tant que capitaine de l'équipe. Ce dimanche, il était sur le banc du FC Barcelone lors du succès 0-5 des hommes de Hansi Flick.

L'Antwerp devance la concurrence

Elche a également été cité parmi les clubs intéressés. TeleElx précise que d'autres clubs de Liga, mais aussi plusieurs formations étrangères s'intéressaient à son profil, mais c'est bien finalement l'Antwerp qui aurait remporté la bataille.



Álvaro Cortés est un jeune défenseur gaucher doté de belles qualités physiques, d'un bon placement et d'une certaine aisance à la relance, souligne le média espagnol. Il sera ainsi un profil très intéressant à suivre dans le championnat belge si son transfert se confirme bel et bien. Pour l'Antwerp, il s'agit évidemment d'un renfort très intéressant.