Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Accord quasiment trouvé pour Arthur Theate : le Diable Rouge va retrouver Domenico Tedesco
Photo: © photonews
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Quatre ans après son départ, Arthur Theate s'apprête à retrouver la Serie A et un entraîneur qu'il connaît très bien. Plusieurs clubs européens avaient tenté de recruter le défenseur des Diables Rouges.

Le dossier Arthur Theate a avancé pendant la nuit. Bologne a trouvé un accord pour faire revenir le défenseur belge, selon Fabrizio Romano. Le Diable Rouge va être prêté par Francfort avec une option d'achat de 15 millions d'euros. Le club allemand devrait récupérer 15% sur une future revente.

Pour Theate, ce sera un retour à Bologne quatre ans après son départ. Le défenseur avait porté les couleurs du club italien lors de la saison 2021-2022, juste après avoir quitté Ostende. Il s'était rapidement imposé en Serie A, ce qui lui avait permis de rejoindre Rennes après une saison. Bologne avait réalisé une belle plus-value : recruté pour 6,75 millions d'euros, le Diable Rouge avait été vendu pour 19 millions d'euros.

Deux saisons en France et deux en Allemagne

Après deux saisons à Rennes, le défenseur a rejoint Francfort, où il a disputé 75 rencontres, pour un but et une passe décisive. La saison dernière, il a pris part à 33 matchs. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 17 millions d'euros selon le site Transfermarkt.

De retour avec Domenico Tedesco

Domenico Tedesco, qui a pris les commandes du club cet été, connaît parfaitement le défenseur belge. Les deux hommes vont maintenant se retrouver dans un tout autre contexte. Tedesco était le sélectionneur des Diables Rouges de février 2023 à janvier 2025. C'est avec lui que Theate s'est imposé dans la défense de la Belgique.

Lire aussi… Arthur Theate va quitter Francfort ! Domenico Tedesco veut griller la concurrence

Bologne a remporté la course pour récupérer Theate, malgré la concurrence de plusieurs clubs. Nottingham Forest suivait la situation du défenseur belge. L'Atlético de Madrid était allé plus loin en mettant 16 millions d'euros sur la table dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Une proposition qui n'avait pas convaincu Francfort.

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