C'est presque fait : Chelsea va recruter un autre gardien, la catastrophe pour Mike Penders ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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C'est presque fait : Chelsea va recruter un autre gardien, la catastrophe pour Mike Penders ?
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Mike Penders a joué et gagné avec Chelsea en Carabao Cup, mais l'arrivée imminente d'Emiliano Martinez pourrait fortement réduire le temps de jeu du jeune gardien belge cette saison.

Mike Penders a reçu sa chance jeudi soir en Carabao Cup. Titularisé contre Luton Town, le gardien belge a participé à la victoire 2-0 de Chelsea et a gardé ses cages inviolées. Une soirée positive pour le jeune portier, revenu à Londres cet été après son prêt à Strasbourg. Mais quelques heures plus tard, une nouvelle importante est venue changer la donne.

Emiliano Martinez va s'engager avec Chelsea

Chelsea a décidé de recruter Emiliano Martinez. Selon Sky Sport Italia et Fabrizio Romano, un accord a été trouvé avec Aston Villa pour un transfert légèrement supérieur à 8,5 millions d'euros. Le gardien argentin est attendu à Londres ce vendredi pour passer sa visite médicale et signer un contrat de deux ans, avec une saison supplémentaire en option.

Cette arrivée montre que Xabi Alonso souhaite disposer d'un gardien expérimenté pour la Premier League. À 33 ans, Martinez a un CV bien rempli et arrive forcément avec l'ambition de jouer. Robert Sanchez est toujours présent dans l'effectif. La concurrence devient particulièrement importante à un poste où les possibilités de faire tourner sont moins nombreuses.

Un poste, mais trois gardiens ?

La situation sera à suivre de près pour Penders. Le Diable est revenu à Chelsea après son passage à Strasbourg avec l'objectif de franchir une nouvelle étape. Son apparition contre Luton lui a permis d'obtenir des minutes et de montrer qu'il pouvait répondre présent. Mais avec l'arrivée de Martinez et la présence de Sanchez, Penders risque d'avoir moins d'occasions de jouer, surtout en Premier League.

Rester dans un grand club peut lui permettre de progresser au contact de gardiens expérimentés, mais il aura besoin de jouer pour poursuivre son évolution. Si ses apparitions se limitent aux coupes, la question de son temps de jeu pourrait se poser.

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