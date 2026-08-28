Malick Fofana plus que jamais sur le départ : la Roma accélère, mais un club de Premier League veut le Diable

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Malick Fofana plus que jamais sur le départ : la Roma accélère, mais un club de Premier League veut le Diable
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Malick Fofana va quitter Lyon dans les prochains jours. La Roma a avancé dans le dossier et plusieurs autres clubs veulent également recruter le Diable Rouge de 21 ans.

Malick Fofana va quitter Lyon cet été. Après l'élimination de l'OL face à Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions, le départ du Diable Rouge est prévu avant la fin du mercato. L'ailier de 21 ans voulait disputer la Ligue des Champions cette saison, une condition importante pour rester à Lyon. Ce ne sera pas le cas et plusieurs clubs sont prêts à profiter de la situation. L'AS Roma a accéléré ces dernières heures et, selon le Corriere dello Sport, les dirigeants italiens ont intensifié les contacts pour recruter le Belge.

Un nouveau club dans la liste des intéressés

La Roma avait bien avancé avec le joueur. Le clan Fofana serait d'accord sur les grandes lignes du contrat qui lui rapporterait deux millions d'euros nets par saison. Il faut convaincre Lyon. Selon le journaliste Yagiz Sabuncuoglu, l'OL demande 35 millions d'euros pour son ailier. Les Italiens ne pas seuls : l'Atalanta, l'Inter Milan, Tottenham et Leipzig ont été cités ces dernières semaines. Hull City vient de s'ajouter à la liste des clubs intéressés.

Lyon a intérêt à conclure une grosse vente rapidement. Le club doit récupérer 50 millions d'euros sur le marché des transferts et l'élimination en Ligue des Champions n'a rien arrangé. Fofana représente l'une des plus grosses valeurs de l'effectif et son transfert pourrait permettre de récupérer une grande partie de cette somme. Mais même une vente à 35 millions ne suffirait pas. Les dirigeants lyonnais devront probablement trouver un autre joueur capable de rapporter beaucoup d'argent avant la fermeture du mercato.

Cette saison, le Diable Rouge a marqué deux buts, contre Toulouse en Ligue 1 et lors du match retour contre Fenerbahçe.

Pavel Sulc fait partie des joueurs qui pourraient partir et sa valeur tourne autour de 20 millions d'euros. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca sait que son groupe risque de changer. "Pour le club, la Ligue des champions était très importante pour avoir la possibilité de continuer avec les mêmes joueurs. Peut-être que maintenant on a besoin de vendre. C'est la réalité."

Minimum 35 millions d'euros pour Malick Fofana

Fofana devra choisir sa prochaine destination. Lyon aurait préféré le conserver afin qu'il retrouve son niveau après sa saison marquée par une longue blessure et puisse prendre encore plus de valeur. Le Diable Rouge voulait jouer la Ligue des Champions et peut chercher cette possibilité ailleurs. La Roma pousse pour le recruter, mais la concurrence est importante et Lyon attend 35 millions d'euros.

Lyon pourrait manquer de temps

La fin du mercato approche et la direction doit régler plusieurs dossiers en quelques jours. Une situation qui peut profiter aux clubs intéressés par les joueurs lyonnais. Ils savent que l'OL a besoin de vendre et peuvent attendre avant de passer à l'action. Les dirigeants français vont devoir avancer rapidement tout en évitant de vendre leurs joueurs à un prix trop bas.

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