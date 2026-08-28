Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Moussa N'Diaye pousse pour quitter Anderlecht : les Mauves ont ciblé son remplaçant
Photo: © photonews
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Moussa N'Diaye souhaite quitter Anderlecht pour retourner à Schalke. Les Mauves sont ouverts à son départ, mais devront régler un problème important dans leur effectif.

Moussa N'Diaye avait impressionné la saison dernière lors de son prêt à Schalke. Le défenseur avait joué un rôle important dans la promotion du club allemand en Bundesliga, mais il est retourné à Anderlecht au terme de son prêt. À l'époque, Schalke ne disposait pas d'option d'achat.

N'Diaye veut quitter Anderlecht

Les Allemands ont continué à le suivre et souhaitent le rapatrier. Selon nos informations, Anderlecht serait plus ouvert à un départ. N'Diaye insisterait fortement pour obtenir son transfert.

La situation n'est pas simple pour Anderlecht. Les Mauves ne sont pas bien fournis au poste d'arrière gauche puisque Ludwig Augustinsson est le seul autre spécialiste du poste. Si N'Diaye venait à partir, le club bruxellois devrait rapidement lui trouver un remplaçant.

La position d'Anderlecht est claire concernant les joueurs qui souhaitent partir. Antoine Sibierski et Vitor Bruno veulent travailler avec un groupe pleinement impliqué dans le projet. Si N'Diaye veut quitter le club, les Mauves ne fermeront pas la porte à un transfert. Mais pas question de le laisser partir sans avoir une solution pour le remplacer.

Ferry suivi depuis plusieurs semaines

Anderlecht a une piste en tête en cas de départ de N'Diaye. Les Mauves suivent Will Ferry, l'arrière gauche de Dundee United, depuis plusieurs semaines. Jusqu'à présent, le prix réclamé par le club écossais avait refroidi les Bruxellois.

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Mais les choses pourraient rapidement évoluer. Si N'Diaye quitte Anderlecht, le recrutement d'un arrière gauche deviendra une priorité et le dossier Ferry pourrait revenir sur la table.

Anderlecht avait fixé ses exigences entre trois et cinq millions d'euros pour laisser partir le défenseur. Une somme difficile à sortir pour Schalke. Malgré sa montée en Bundesliga, le club allemand doit composer avec une situation financière compliquée et ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre.

Les deux clubs discutent d'un prêt avec une option d'achat obligatoire. Cette formule permettrait à Schalke d'étaler le coût du transfert et Anderlecht aurait la garantie de récupérer une indemnité par la suite.

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