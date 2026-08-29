"C'est différent en Belgique" : De Bruyne fait parler en pointant le plus gros problème du football italien

Scott Crabbé, journaliste football
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"C'est différent en Belgique" : De Bruyne fait parler en pointant le plus gros problème du football italien
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Kevin De Bruyne débute sa deuxième saison à Naples. Il a appris à connaître le football italien et se montre assez intéressant lorsqu'il évoque la formation et la chance laissée aux jeunes en équipe première.

"Il a un caractère introverti, ce n’est pas le genre à parler beaucoup. Mais de temps en temps, j’arrive à le faire sourire. Kevin, c'est un peu l'université du football" : nouveau coach du Napoli, Massimiliano Allegri apprend encore à connaître De Bruyne et en a plein la bouche à l'heure de parler de notre compatriote.

Avec sa vision du jeu et son expérience du très haut niveau, KDB fait partie de ces trentenaires qui ont tout vécu et que la Serie A respecte comme il se doit. Quand le Diable Rouge parle, on l'écoute. 

Un regard avisé sur le football italien

Le Corriere dello Sport l'a récemment interrogé sur la faillite du football italien, qui reste sur trois Coupe du Monde manquée. Selon De Bruyne, l'Italie doit se tourner vers ses jeunes et leur donner plus d'opportunités de se montrer en Serie A.

Il prend pour exemple son coéquipier Antonio Vergara, milieu offensif de 23 ans : "Antonio est un espoir pour l’Italie. Oui, mais il faut lui laisser du temps. Quand je suis arrivé, je pensais qu’il avait 18 ans, alors qu’il en avait 23. En Belgique et en Angleterre, à 17 ou 18 ans, tu es déjà titulaire, mais ici, la philosophie est différente : ce sera sa première saison complète avec l’équipe".

De Bruyne veut voir la Serie A donner une chance aux jeunes

Or, la meilleure façon de voir le métier rentrer rester de jouer : "Antonio doit simplement continuer à progresser, avec régularité, tous les jours, et jouer, jouer, jouer. Il fait vraiment de très bonnes choses et il va beaucoup nous aider".

De Bruyne est lui-même un bon exemple avec ses débuts à 17 ans en équipe première de Genk. Le jeune KDB s'est parfois trompé, a fait des mauvais choix, mais a énormément appris, se confrontant également très tôt à l'étranger. Même si l'environnement belge est différent avec ce rôle de championnat tremplin, l'Italie aurait de quoi regarder ce qui se fait chez nous.

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